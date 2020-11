Maxima ei jäta jonni ja tahab Meriväljale ikkagi poodi rajada

Kuigi kaks aastat tagasi tegid Pirita linnaosakogu ja kohalikud elanikud Maximale selgeks, et nende kauplust Meriväljale ei soovita, on poekett teinud uue taotluse ehitada endale kuuluvale krundile kauplus.

Maxima on nüüdseks teinud detailplaneeringusse olulisi muudatusi, näiteks vähendanud kauplusehoone mahtu ja viinud parkimise maa alla, ning seetõttu tuleb nüüd arutada, kas planeeringuga võiks edasi minna, ütles ERR-ile Pirita linnaosavanem Andres Liinat.

"Maxima esindajad käisid minu juures kaks nädalat tagasi parandusettepanekuid tutvustamas ja nad on omalt poolt täitnud kõik ettepanekud, mis on elanike poolt esitatud," lausus Liinat.

Liinati sõnul olidki elanike senised peamised vastuargumendid liikluskoormuse kasv ja kauplusehoone lähedus eramajadele. "Need kaks aspekti on täidetud, mis olid viimased põhjendused, miks seda poodi mitte rajada," märkis ta.

Emotsionaalsema vastuargumendina on kohalikud elanikud väitnud, et Maxima kauplus ei sobi piirkonda. Liinati sõnul ei saa seda põhjendatud argumendiks pidada. "Kinnistu on nende (Maxima – toim.) oma. Et midagi tagasi lükata, peab olema väga põhjendatud argument. Sihtotstarve on märgitud ärimaana, seega peab põhjendus olema väga adekvaatne, miks tagasi lükatakse. Kaubamärgi põhjendus ei ole kindlasti see argument, miks peaks pidurdama seda asja," lausus Liinat, kelle sõnul oleks sellisel juhul tegu Maxima õiguse riivamisega.

"Näiteks kui Maxima loobub planeeringust ja Selver soovib sinna poodi rajada. Siis Maxima ütleb, et oot-oot, minul ei lasknud, aga Selveril lasete. See on ühe eelistamine teistele ja sellist olukorda ei saa kindlasti tänasel maastikul teha. Võib-olla aastakümneid tagasi sai sellisel viisil teha," ütles Liinat.

Pärast avalikku arutelu, kui elanikud on veendunud, et nende ettepanekutega on arvestatud, peab Maxima algatama asjade ametliku käigu nii Pirita linnaosavalitsuses kui Tallinna linnavalitsuses. Pirita linnaosas teeb lõpliku otsuse linnaosavanem.

"Minu ülesanne on kuulata kõiki elanikke ja saada teada, miks inimesed on selle vastu või kas antud lahendus on aktsepteeritav elanike jaoks. Kui ei ole, siis on vaja põhjendatud argumente. Argument ei ole see, et ma ei soovi seda sinna," märkis Liinat.

Uusi planeeringulahendusi tutvustav avalik arutelu toimub Pirita linnaosavalitsuses 24. novembril. Kas otsuse tegemine jõuab Liinati lauale veel käesoleval aastal, ei osanud ta praegu öelda.

Maxima on Tallinna Meriväljale Puki teele soovinud kauplust rajada juba kümmekond aastat, kuid kohalikud elanikud on sellele vastu olnud ning süüdistanud kaupluseketti plaani jõuga läbisurumise soovis.

Maximal on plaanis rajada Puki teele Maxima XX kauplus, millele valiti 2013. aastal välja ka arhitektuurne lahendus. Lahenduse koostas K-Projekt.