Kreml: EL toetab süüdimõistetut

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et on arusaamatu, miks Euroopa Liit Aleksei Navalnõid kui süüdimõistetut toetab.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell, kelle hiljutine visiit Moskvasse kujunes seal tema alandamiseks, hoiatas teisipäeval, et Aleksei Navalnõi vangistamise tõttu võidakse Moskvale rakendada uusi sanktsioone. Borrelli sõnul on Venemaa võimud halastamatud ja kardavad demokraatriat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peskov ütles kommentaariks Euroopa Liidu välispoliitika juhi Josep Borrelli märkustele, et Moskva jälgib tema väljaütlemisi tähelepanelikult, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tõepoolest, me jälgime tähelepanelikult härra Borrelli märkusi. Esiteks, tahaksin öelda, et meie käsutuses oleva teabe kohaselt olid kõnelused Moskvas sisukamad, kui üks nimetatud teema. Keda nad toetavad? Nad toetavad süüdimõistetut. See on arusaamatu, miks nad toetavad süüdimõistetut," rääkis Peskov.