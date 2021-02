Putin süüdistab Läänt Navalnõi ärakasutamises Venemaa vastu

"Meie vastased või potentsiaalsed vastased on alati lootnud kasutada ja kasutanud ära ambitsioonikaid, võimunäljaseid inimesi," ütles Putin kolmapäeval antud usutluses, mida Rossija 24 pühapäeval esmakordselt näitas.

Putini sõnul on hiljuti Navalnõi vahistamise ja vangipaneku järel Venemaal rullunud protestilainet toitnud välismaa ja selle taustal on oluline tähele panna seal laialt levinud kurnatust, pettumust ja rahulolematust koroonaviiruse pandeemiaga.

Putin ütles, et Venemaal on seevastu olnud palju edusaavutusi nii sõjalises valdkonnas kui ka koroonakriisi haldamisel, mille puhul ärritas Moskva oponente eriti vaktsiini Sputnik V väljaarendamine.

"Mida tugevamaks me muutume, seda tugevam on see piirangupoliitika," ütles Putin.

Kremli juhtkriitik Navalnõi vahistati kohe pärast Saksamaalt ravilt saabumist, kuhu ta viidi mürgitamiskatse järel. Lääs süüdistab Navalnõi mürgitamises Venemaa julgeolekuteenistust FSB.

Navalnõi peeti kinni 2014. aasta tingimisi karistuse katseaja nõuete rikkumise eest. Moskva kohus muutis Navalnõi 3,5-aastase tingimisi karistuse reaalseks vangistuseks. Euroopa inimõiguste kohus on varem nimetanud Navalnõi varasemat, 2014. aasta karistust meelevaldseks ja ebaõiglaseks.

Venemaa opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi liitlane Leonid Volkov on kutsunud inimesi pühapäeva õhtuks protestima. Üleskutse kohaselt võiksid inimesed õhtul kell 20 seista oma kodu juures ja lehvitada mobiiltelefoni taskulampi.

Uus protestiavaldus toimub hüüdlause all "Armastus on tugevam kui hirm". Üleskutse mõte on Volkovi sõnul see, et inimesed julgeksid tulla tänavatele ning sellise protestiviisi pärast ei hakkaks politsei neid vahistama.