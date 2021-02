Narva koolide õpetajad suhtuvad vaktsineerimisse väga erinevalt

Õpetajate vaktsineerimise kohta praegu kindlat ja selget plaani pole. Üldiselt teatakse, et süstima hakatakse veebruari keskel ning vaktsineerimise protseduuri eest vastutab linnavalitsus. Eeldatavasti õpetajad ise kusagile minema ei pea, vaktsiini koos süstijatega toovad kohale Narva haigla kiirabiautod.

Praegu käib Narva koolides vaktsineeritavate nimekirjade koostamine.

"Meil soovivad vaktsineerida praktiliselt kõik õpetajad. Ma ei tea, kui palju me nüüd just väga tugevalt kardame haigust, aga see eneseisolatsioon, mis on juba mõnele õpetajale kolm korda kaela tulnud, on vaieldamatult väga tugev motivaator," rääkis Narva Eesti Gümnaasiumi direktor Uta Kroon-Assafrei.

Kui väikeses koolis käib küsitlus kiiresti, Narva Eesti Gümnaasiumis on 24 õpetajat, siis suures koolis võtab see aega. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi enam kui sajast õpetajast jõuti kolmapäeva tööpäeva lõpuks küsitleda veidi üle poole.

"Hetkel ma saan öelda, et üks kolmandik töötajatest on öelnud, et jah, tahaksin vaktsineerida," ütles Pähklimäe gümnaasiumi direktor Vjatšeslav Konovalov.

Koolijuht loodab, et küsitluse lõppedes võiks vaktsiinisoovijate hulk küündida 50 protsendini. Konovalov möönas, et isegi vabatahtlik vaktsineerimine tekitab õpetajate seas palju küsimusi.

"Peamine küsimus on selles, kas vaktsineerimisest keeldumise korral kehtestatakse sanktsioonid või mitte, kas mind koondatakse jne. Ja siis ma koolidirektorina selgitan, et vaktsineerimine on hea asi, sest see annab inimesele kindluse ja näiteks avaneb võimalus reisida. Aga lõppude lõpuks inimesed teevad ise valikuid," selgitas Konovalov.

Haridusministeeriumi teatel peaks täpsem ülevaade, kuidas õpetajad vaktsineerimisse suhtuvad, selguma tuleva nädala alguses.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakond, kuhu koolid samuti nimekirju saadavad, loodab selgusele jõuda alles nädala pärast. Kui palju on Narva koolides üldse vaktsineerimisele kuuluvaid töötajaid, neid andmeid praegu linnavalitsusel pole. Samuti jäi veidi segaseks, miks tegelevad vaktsineeritavate nimekirja koostamisega paralleelselt haridusministeerium ja linnavalitsus.

Praegu tundub, et vaktsiini hakatakse tellima haridusministeeriumi ning vaktsineerima linnavalitsuse nimekirja alusel. Milline neist õigem ja täpsem on, selgub ehk siis, kui kiirabiautod Narva koolidesse jõuavad.