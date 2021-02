"Kavas on käivitada spetsiaalsed vaktsineerimiskeskused selleks ajaks, kui vaktsineerimine kasvab suuremaks - kui algab üldiselt kogu elanikkonna vaktsineerimine. Et siis ei et jääks vaktsineerimine selle taha, et ruume ei ole," ütles peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Terviseameti neljapäevahommikuste andmete kohaselt on Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 41 731 inimesele, kaks doosi on saanud 20 026 inimest.

Tervishoiutöötajate vaktsineerimise järel laieneb vaktsineerimine nüüd ka teistele eesliinitöötajatele ning õpetajatele.

Maikuus plaanitakse hakata vaktsineerima kõiki soovijaid. Kallas kinnitas, et praeguste plaanide ning vaktsiinde laekumise kavade kohaselt peaks see teostatav olema.