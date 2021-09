Narva eesti gümnaasium alustas õppeaastat riigikoolina

Narva eesti gümnaasiumi direktor Uta Kroon-Assafrei ütles ERR-ile, et ministeerium oli raha andmisel heldem, kui algselt plaanitud.

"Tulemusena on meil nüüd siis pikapäevarühma õpetaja, meil on õpetaja abi, meil tuleb sekretär, meil on huvijuht. Ma enam ei mäletagi, millal (neid) oli," selgitas ta.

Haridusministeerium peab eestikeelse õppe toetamist Narvas ülioluliseks. Praeguse koolihoone asemele hakatakse varsti ehitama eestikeelset hariduslinnakut. Selle nimel on kogu koolipere pikki aastaid pingutanud.

Riigigümnaasiumide rajamise koordinaator Ülle Matsin ütles ERR-ile, et on tänuväärne, et vähese õpetajate arvu juures on Narvas eestikeelne õpe säilinud.

Narva eesti gümnaasiumi esimesse klassi tuli sel aastal 13 last. Lapsevanemad peavad oluliseks toredat koolikeskkonda ja loomulikult eestikeelset haridust.

Lapsevanem Vladimir Všivtsev selgitas, et Narva eesti gümnaasium on üks vähestest koolidest piirkonnas, kus laps saab haridust eesti keeles omandada.

"Nagu oli meile enne 1. septembrit lubatud, et isegi, kui laps väga hästi ei valda eesti keelt, siis õpetajad mängivad kaasa, et laps omandaks eesti keelt," sõnas ta.

Narva eesti gümnaasiumi õpilaste arv on üle pika aja paarikümne võrra kasvanud. Praegu õpib koolis 180 õpilast.

Eestis alustas uut õppeaastat 156 000 õpilast, kellest esimesse klassi läks 14 000 last.