Seda kinnitas ERR-ile ERJK esimees Liisa Oviir. "Olles põhjalikult tutvunud kohtuotsusega, kohtu argumentidega, eelkõige sellega, et kohtu hinnangul oli üheselt tegemist keelatud annetusega, siis see etteheide, mis oli kohtuotsuses ja mis oli aluseks kohtu hinnangul tühistada see ettekirjutus, siis see puudutab tegelikult marginaalset osa kogu arvetest," kommenteeris Oviir.

"Kui meie ettekirjutus oli 1,02 miljonit, siis need arveid, mis ei ole kohtu hinnangul piisavalt tõendatud, puudutavad summat 7700 eurot," lisas Oviir.

"Meie hinnangul see mastaap on selline, et meil ei olegi võimalust tegelikult muul viisil minna, kui kohtus näidata, et tegemist on ebaproportsionaalse otsusega. Ja menetlusökonoomikast lähtudes on mõistlik seda läbi kohtumenetluse parandada, mitte alustada uut protsessi," selgitas Oviir.

Oviiri sõnul on teises kohtuastmes kaotajaks jäädes võimalik ka uue menetluse algatamine Keskerakonna vastu. "Jah, ka see võimalus on olemas. Aga ma siiski usun, et meil on võimalik apellatsioonimenetluses jõuda lõpplahenduseni läbi kohtumenetluse," sõnas Oviir.

Kuigi jaanuari lõpus tühistas Tallinna halduskohus ERJK enam kui miljoni euro suuruse ettekirjutuse Keskerakonnale, on ka Keskerakonna juhatus otsusanud, et kaebab õigusselguse huvides edasi kohtuotsuse põhjendava osa, mis puudutab ERJK rakendatud metoodikat.