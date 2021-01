Sisuliselt ei olnud kaebaja ehk Keskerakonna etteheited põhjendatud, kuid tõendite osas esinenud puudused olid liiga suured ning selle tõttu tuli kaebus kokkuvõtvalt rahuldada, märgiti reedel avaldatud Tallinna halduskohtu otsuses.

ERJK kohustas 8. aprilli 2019 ettekirjutusega Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus, ligikaudu üks miljon eurot.

ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt kaebajale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste järgi korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Halduskohtu hinnangul ei kogunud ERJK haldusmenetluses piisavalt tõendeid. Kohus märkis, et vead tõendite kogumisel on olulised, sest võisid mõjutada kaebajalt nõutava summa suurust.

"Nii ei kogunud ERJK tõendeid selleks, et kontrollida P. Pettai/Midfield OÜ kinnitusega arvete seotust kaebajaga. Midfield OÜ esitatud tõenditesse ei ole suhtutud piisava skepsisega ega ole püütud nende usaldusväärsust kontrollida Midfield OÜ-st sõltumatute tõendite kaudu," märkis kohus. Tegemist on veaga, mis võis mõjutada asja tulemust ning see tõi kaasa ettekirjutuse tühistamise.

Halduskohtu hinnangul ei saanud pidada usaldusväärseteks tõenditeks kinnitusi, mis on saadetud väidetavalt e-kirja teel Paavo Pettaile ja mida ta ei ole ekspert Laurits Randmannile edastanud, vaid millest ta tegi väljatrüki ja lisas Randmanni ekspertarvamusele.

"Kohtu jaoks ei anna selline väljatrükk piisavalt kindlust, et ka tegelikult on Midfield OÜ lepingupartner sellise kinnituse e-kirja teel saatnud. Kuna Midfield OÜ-l on asja lahenduse vastu isiklik rahaline huvi, siis ei ole ta erapooletu ja tema esitatud dokumentidesse tuleb suhtuda mõistliku skepsisega. Samadel põhjendustel ei ole usaldusväärne ka tõendi vormis, kuid ilma allkirjata kinnitus," märkis kohus.

ERJK-l on võimalik viia läbi uus haldusmenetlus, koguda puuduolevad tõendid või jätta tõendamata arved kõrvale, teha vajadusel uued arvutused ja uus ettekirjutus Keskerakonnale, märkis kohus.

"Tuginedes arvete sidumisel kaebajaga Midfield OÜ või P. Pettai selgitustele, tuleb ERJK põhjendada, miks ta peab neid selgitusi usutavaks või milliste teiste tõendite kaudu saab seost kaebajaga usaldusväärselt tuvastada," selgitas kohus.

Kohus leidis samas, et ekspert Randmanni kasutatud metoodika oli asjakohane ja põhjendatud. Likvideerimist vajavad aga puudused tõendite kogumisel. Kohtu hinnangul polnud ettekirjutuse aluseks olevad faktilised asjaolud usaldusväärselt kontrollitud ega tõendatud.

ERJK pole edasikaebamist otsustanud

ERJK esimees Liisa Oviir ütles ERR-ile, et otsuse edasikaebamine otsustatakse hiljem. "Seda on täna vara öelda, kuna otsus jõudis minutid tagsi. Otsus on 34 lehekülge pikk, nõuab põhjalikku tutvumist, analüüsi, ja seejärel otsustame, kas näeme, et on põhjust edasikaebamiseks," lausus ta.

Kohus rahuldas 28. mail 2019 määrusega kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ERJK 8. aprilli 2019 ettekirjutuse kehtivuse kuni asja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni. Kohaldatud esialgne õiguskaitse jääb kehtima.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna ringkonnakohtule hiljemalt 1. märtsil.

ERJK tegi 2019. aasta veebruaris Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada OÜ-le Midfield rohkem kui miljon eurot, mis puudutab tehinguid reklaamiärimees Paavo Pettaiga ja mis on komisjoni hinnangul käsitletavad keelatud annetusena. Keskerakond pöördus ERJK otsuse vastu kohtusse.