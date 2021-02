Keskerakond on tasunud kõik erakondade rahastamise järelvalve komisjoni (ERJK) poolt tehtud ettekirjutused, peale Midfieldi juhtumiga seonduva. Samas tühistas Tallinna halduskohus reedel selle nõude, kuid on erakonnal on ka käimasolevaid kohtuasju.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ütles ERR-ile, et Keskerakond on tänaseks tasunud komisjoni poolt tehtud ettekirjutused.

"Võin öelda, et kõik ettekirjutused, peale selle viimase, mis on Paavo Pettaiga seotud asjas, mis on üks miljon ja natukene peale, kõik ülejäänud asjad on lahenduse leidnud. Kõik kohtuasjad läbi käinud ja need ettekijutused on praeguseks hetkeks täidetud," sõnas ta.

Keskerakond on pidanud tagasi maksma näiteks keelatud annetuseks märgitud 110 000 eurot ja 220 000 eurot, mis oli seotud erakonnale pärandatud majaga.

Keskerakonna uus peasekretär Andre Hanimägi ütles ERR-ile, et erakonnal võlgu ei ole. Siiski on pooleli mitmed kohtuasjad. Riigiprokuratuur on Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale juriidilise isikuna.

"Kahtlustus on väga värske. Ega rohkem informatsiooni tänasel päeval ka ei ole erakonnal. Jah, kui võib juhtuda, et kahtlustusest saab süüdistus ja võib olla tuleb välja, et erakond on teinud midagi valesti, siis see tingimisi 250 000 võib minna täitmisele," ütles Hanimägi.

Hanimägi mainitud 250 000 eurot on seotud nn Savisaare protsessiga, kus Keskerakond võttis kokkuleppemenetluses kanda tingimisi karistuse.

"See oli kokkuleppementlus ja täna on see tingimisi karistus. Selles mõttes, et kui tuleb erakonnale uus negatiivne otsus peale, siis võib see minna täitmisele," selgitas ta.

Tallinna halduskohus tühistas reedel ERJK ettekirjutuse Keskerakonnale maksta see ligi miljon eurot osaühingule Midfield. Kohus leidis, et komisjoni tõendid ei olnud piisavad.

ERJK-l on aega otsuse edasikaebamiseks 1. märtsini. Oviiri sõnul veel selle üle arutletud pole.

"Ma usun, et see otsus tuleb varem, sest otsus minna apellatsioonimenetlusse eeldab kaebuse koostamist, mis peab olema põhjalik nii sisult kui ka vormilt. Nii et kindlasti, see otsus tuleb komisjoni poolt varem. Aga täna on ennatlik öelda ühte ja teistpidi," selgitas ta.