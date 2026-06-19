Kohus otsustas, et erakonnad ei pea SALK-ile raha maksma

Kohus leidis, et ERJK on jätnud keelatud annetust puudutavatele normidele põhiseadusega kooskõlas oleva tõlgenduse andmata. Kohtu hinnangul ei kontrollinud ERJK, kas oli tegemist kodanikuühiskonna esindajate ärakuulamisega või poliitilise protsessi teadliku ja varjatud moonutamisega.

"Komisjon ei võtnud arvesse seda, et SALK tegi uuringuandmed suures osas kättesaadavaks ka teistele isikutele või avalikkusele. Seetõttu ei pruukinud tegemist olla varjatud või läbipaistmatu tegevusega," märkis halduskohus.

Kohus lisas, et samuti puudus ettekirjutustes analüüs, kas tegemist oli vabatahtliku tööga või tegevusega, mille eest oodataks tavapäraselt tasu. Välja ei olnud selgitatud, kas SALK tegi kulutusi ennekõike enda tarbeks või erakondade heaks. "Keelatud annetusega ei pruugi olla tegu ka juhul, kui erakond on olnud hoolas, kontrollinud asjaolusid ja jõudnud mõistlikult järeldusele, et tegemist ei ole varjatud mõjutustegevusega," teatas kohus.

Kohus leidis ka, et ettekirjutused tuleb tühistada oluliste uurimis-, ärakuulamis- ja põhjendamispuuduste tõttu. Korrakohase menetluse läbiviimisel võinuks komisjon jõuda teistsuguse tulemuseni.

Uurimiskohustuse osas leidis kohus, et tõendeid erakondadele väidetavalt osutatud teenuse kohta on ettekirjutustes kirjeldatud sedavõrd hõredalt, et ei ole võimalik aru saada, mis on täpselt tuvastatud ning millise tõendi alusel. Tõendeid polnud kogutud piisavalt selleks, et järeldada, et SALK on osutanud erakondadele teenust. Ettekirjutuse tegemiseks ei piisa üksnes kahtlusest, et tehtud on keelatud annetus, märkis kohus.

"Erakondadel ei olnud ärakuulamise käigus võimalik avaldada arvamust ja esitada tõendeid kõigi oluliste asjaolude kohta, kuna komisjon ei olnud andnud neile ammendavat ja õiget ülevaadet kogutud tõendite kohta. Ka ei selgitanud komisjon erakondadele oma esialgseid järeldusi nii, et erakonnad oleksid saanud nende kohta oma seisukohad esitada," leidis kohus.

Kohtuotsus on jõustumata. Otsuse peale saab esitada apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule.

Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond otsustasid tänavu aprillis kohtus vaidlustada ERJK tauniva otsuse SALK-i annetuste teemal.

ERJK otsustas 5. märtsil, et Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 ja Keskerakond peavad kokku maksma sihtasutusele Liberaalne Kodanik tagasi 92 572 eurot.

ERJK ettekirjutuste järgi osutas SALK erakondadele tasuta teenust, mis hõlmas uuringuandmete jagamist ja nende alusel erakondade nõustamist.

Halduskohus märkis, et seadusandja on keelanud erakonnale teenuse osutamise tingimustel, mis ei ole kättesaadav teistele isikutele, selleks, et tagada poliitiliste vaadete rahastamise ja selle kaudu poliitilise debati läbipaistvus. Selliste teenuste osutamist käsitletakse varjatud annetusena erakonnale.

Kohus lisas, et samas tuleb selle üle otsustamisel, millal on tegelikult tegu erakonnale teenuse osutamisega, pidada silmas ka olulisi põhiõiguseid: ühinemisvabadus ning õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni.

"Sarnaselt erakondadele on ka muud kodanikuühendused oluliseks osaks ühiskondlikust debatist ja probleemidele lahenduste leidmisest. Sellel eesmärgil võivad huvigrupid vabalt erakondadega suhelda, selgitada oma eesmärke ning anda erakondadele uut teavet, sealjuures ka huvigrupi vaadete leviku kohta valijate seas," märkis halduskohus pressiteates.