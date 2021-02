Kui paljud õpetajatest on vaktsineerimisest keeldunud, selle kohta ministeerium ülevaadet ei oma.

Alates 24. jaanuarist on Leedu õpetajatele tehtud 8811 antikehade testi, millest 18 protsendil juhtudest avastati, et õpetajatel olid antikehad.

Esimene vaktsiinidoos on Leedus tehtud 90 963 inimesele, mõlemad doosid on saanud 53 246 leedukat.

Alustati olümpiasportlaste vaktsineerimist

Leedus jõudis neljapäeval lõpule Tokyo olümpiale ja paraolümpiale minevate sportlaste koroonaviiruse vastase vaktsineerimise esimene etapp.

Covid-19 vaktsineerimise teine etapp peaks olema lõppenud kuu lõpuks.

Leedus kavatseb vaktsineerida 290 sportlast, treenerit ja meedikut, kes võtavad osa Tokyo OM-ist.

Nakatumisnäitaja Eestist kaks korda madalam

Leedus lisandus ööpäevaga 468 koroonapositiivset ja suri 19 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 288 ehk see on juba kaks korda madalam kui Eestis (576).

Samas on koroonasuremuse näitaja Leedul kõrgem. Leedu koroonasuremus 100 000 elaniku kohta on 8,8, Eestis on see näitaja 5,6.