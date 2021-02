Piketil, mille teine osa toimus riigiprokuratuuri ees Wismari tänaval, osalesid teiste seas EKRE riigikogu saadikud Kalle Grünthal ja Paul Puustusmaa.

SAPTK-i juhatuse esimees Varro Vooglaid leiab, et jõuorganid ei ole siiani andnud avalikkusele rahuldavat selgitust, miks oli vaja korruptsioonikahtlustustega välja tulla päev enne seda, kui riigikogus toimus abielureferendumi lõpphääletus ning miks ei oleks saanud seda teha näiteks paar päeva või vajadusel paar nädalat hiljem, kui abieluküsimus oleks olnud otsustatud.

SAPTK-i hinnangul pidanuks kapo esitama vastavad selgitused ja tõendid ka riigikogu juures tegutsevale julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, mille ülesanne on teha järelevalvet kapo tegevuse üle.

"Oleme näinud, et kapo näol on tegu justkui riigiga riigis, mis omab tohutut võimu ja tegutseb suure saladuskatte all, ent mis samas annab oma tegevusest aru nii formaalselt ja minimaalselt, et sisuliselt tema tegevuse üle riiklik järelevalve puudub," selgitas Vooglaid piketi korraldamise tagamaid, öeldes, et demokraatlikus riigis ei peaks nii olema.

"Vähim, mida saame kodanikena teha, on sellise asjade korralduse vastu rahumeelselt, ent selgelt protesti avaldada."

Riigi peaprokurör Andres Parmas on ERR-ile öelnud, et avalikke menetlustoiminguid, seal hulgas kahtlustatavate kinnipidamine, Porto Francot, Hillar Tederit, Kesti Krachti ja Keskerakonda puudutavas korruptsiooniasjas sai hakata tegema 12. jaanuaril seetõttu, et kahtlustatavad viibisid sel ajal korraga Eestis.