Helme selgitas, et EKRE peamine roll on praegu pakkuda praegusele valitsusele selget alternatiivi. Ta täpsustas, et praegune valitsus on viimase 30 aasta kõige vasakpoolsem ja liberaalsem koalitsioon.

"Peame erakonnana töötama selle nimel, et võimalikult kiiresti Eestis taastada rahvuslik valitsus," lisas ta.

Helme tõi välja, et valitsuse tegevuse murekohtadeks on vihakõne seadus, immigratsioonipoliitika, majanduspoliitika ning perekonna- ja iibeteemad.

"Tänane valitsus ei leppinud kokku presidendikandidaadis. See on nende all olev väga tõsine miin," ütles Helme ja lisas, et valitsus teeb oma tegevusega endale kahju ja EKRE-le kasu.

Erakonna esimees täpsustas, et EKRE-t pole suudetud veenda selles, et riigiprokuratuuril oli vaja just 12. jaanuaril esitada korruptsioonikahtlused, mille tulemusel valitsus lagunes.

"Meie jaoks on väga selgelt õhus küsimus, et tegemist oli poliitikasse sekkumisega prokuratuuri ja kapo poolt," lisas ta.

Helme selgitas, et selle tulemusel moodustati n-ö hädaabi valitsus. "Selle 12. jaanuari operatsiooni tegelik eesmärk meie hinnangul oli opositsiooni mängida nii EKRE kui Keskerakond. Keskerakond lihtsalt suutis sellest olukorrast välja tulla," sõnas ta.

Sügisel minnakse valimistele vastu aga entusiastlikult, Helme selgitas, et moraal erakonna sees on väga kõrge ning on ka palju uusi liitujaid.

"Eesmärk on välja minna praktiliselt kõikides omavalitsuses oma nimekirjaga," ütles ta ja lisas, et päris kõigis KOV-ides see võimalik pole, kuid sihiks on seatud suurusjärk 70.

Ta täpsustas, et pärast valimisi soovitakse kindlasti ka koalitsioone moodustada. Samas, kui mõni erakonna liige peaks kandideerima konkureerivas nimekirjas, heidetakse ta esimehe sõnul parteist välja.