Harri Tiido: Poola marukatoliiklike ühenduste sidemetest lähiriikidega

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ordo Iuris ja selle taustaks olev ultrakatoliiklik liikumine. Ordo Iuris on aga vaid üks arenguharu, mis on Poolas edu saavutanud ja mida Eestis nüüd ilmselt kopeerida soovitakse, märgib Tiido.