USA presidendi Joe Bideni administratsioon teatas reedel, et lubab Mehhikos ootavatel kümnetel tuhandetel varjupaigataotlejatel, kes on oma immigratsiooni kohtuistungi ootel, USA-sse siseneda kuni protsessi lõppemiseni.

Esimesed umbes 25 000 varjupaigataotlejast, kelle juhtumid kohtutes töös on, võivad USA-sse siseneda 19. veebruaril, teatasid võimud. Piiriületustega plaanitakse alustada tasahaaval kahe piiriületusega, mis hõlmavad kuni 300 inimest.

Tegu on suure sammuga endise presidendi Donald Trumpi ühe olulisema poliitika lagundamisel, mille eesmärk oli heidutada varjupaigataotlejaid USA-sse tulemast. Pärast uue korra kehtestamist 2019. aasta jaanuaris viibis Mehhikos umbes 70 000 varjupaigataotlejat. Programmi ametlik nimi oli Migrantide Kaitseprotokoll ning mitteametlikult kutsuti seda nimega Jääge Mehhikosse, kirjutas Associated Press.

Bideni esimesel tööpäeval lõpetas sisejulgeolekuministeerium taolise süsteemi kasutamise uutele saabujatele. Alates sellest on piiril üles korjatud varjupaigataotlejad lubatud USA-sse, kaasas teade kohtusse ilmumise kohta.

Biden üritab täita kiiresti oma kampaanialubadust süsteem lõpetada. Trumpi administratsiooni sõnul oli taoline korraldus tähtis, et vähendada aastal 2019 tipnenud varjupaigataotlejate arvu. Süsteemi tulemuseks oli inimeste langemine vägivalla ohvriks Mehhiko piirilinnades ning see muutis varjupaigataotlejate jaoks keeruliseks ka juristide leidmise ning kohtutega suhtlemise.

"Nagu president Biden selgelt ütles, on USA valitsus pühendunud ohutu, korrapärase ja humaanse immigratsioonisüsteemi taasülesehitamisele," lausus sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas. "See on kõige hiljutisem samm meie pühendumisel reformida immigratsioonipoliitikat, mis pole kooskõlas meie riigi väärtushinnangutega."

Sisejulgeoleku ministeeriumi teatel "ei tohiks seda tõlgendada nii, et inimesed võivad korrapäratult USA-sse migreeruda". Ametnikud on korduvalt öelnud, et suur osa ebaseaduslikest piiriületajatest saadetakse märtsis kehtestatud tervishoiureeglite alusel kiiresti välja, kuid mõningate varjupaigataotlejate perekondade vabastamine Texases ja Californias on sellele sõnumile vastupidise signaali saatnud.

Valge Maja kõneisik Jen Psaki lausus neljapäeval, et on mures, et piiratud hulga inimeste lubamine USA-sse võib julgustada teisi illegaalselt piiri ületama, sest "me ei soovi, et inimesed end ohtu seaksid ajal, mil pole õige aeg saabumiseks, sest meil pole olnud aega luua inimlikku ja moraalset süsteemi ja protsessi".

Pandeemia tõttu on Jääge Mehhikosse raames viibijate kohtuistungid peatatud. Sõnumi edastamine selle kohta, millal saabuda piirile, et siseneda USA-sse, võib osutuda keeruliseks ülesandeks.

Sisejulgeolekuministeerium teatas, et varsti algab "virtuaalne registreerimise protsess" internetis ja telefoni teel, et inimesed teaksid, kus ja millal nad endast teada peaksid andma. Varjupaigataotlejatel paluti mitte tulla piirile, juhul kui sellist juhist antud pole.

Enne USA-sse sisenemist tehakse varjupaigataotlejatele ka koroonatest.