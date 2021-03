Sajad tuhanded inimesed on andnud allkirja, et kuberner Gavin Newsom taanduks ametist, teatas The Guardian.

Kuberneri toetusnumbrid on viimaste nädalate jooksul langenud. Inimesed on üha rohkem pettunud selles, kuidas osariik on koroonaviiruse epideemiaga hakkama saanud. Samuti tekitab inimestes üha kasvavat rahulolematust piirangutest tingitud majanduslangus.

Siiski on äärmiselt ebatõenäoline, et enamus California inimesi otsustaks Newsomi ametilt eemaldada. Pärast 1960. aastat on ainult üks California kuberner - Gray Davis 2003. aastal - ametist eemaldatud.

Newsom võitis 2018. aasta kubernerivalimised ülekaalukalt, ta alistas oma vabariiklasest vastase 24 protsendipunktiga.

Viimased arvamusküsitlused näitavad, et Newsom on säilitanud piisava toetuse demokraatidest valijate seas, et edasi võimule jääda.

Ehkki Newsomi populaarsus on viimastel kuudel langenud, siis tema tagasikutsumisliikumise edu on pigem USA-s laiemalt levinud poliitilise polarisatsiooni peegeldus. See on koroonaviiruse epideemia tõttu ja 2020. aasta presidendivalimiste järgselt veelgi laienenud, ütlesid analüütikud.

Analüütikute sõnul on kampaania RecallGavin mõeldud konservatiivsetele californialastele, kes tunnevad end kõrvalejäetuna.

"Newsom on olnud väga polariseeriv kuju. Demokraadid toetavad teda ülekaalukalt ja vabariiklased mõistavad teda pidevalt hukka," ütles California avaliku poliitika instituudi (PPIC) president ja tegevjuht Mark Baldassare.

Hiljutised PPIC-i tehtud uuringud näitavad, et 43 protsenti California valijatest ei nõustu kuberner Newsomiga.

Newsomi tagasikutsumiskampaania käivitas vabariiklane ja endine California Yolo maakonna šerif Orrin Heatlie. Liikumine sai alguse veebruaris, kuid suurema populaarsuse saavutas see siis, kui Newsom tabati liikumas ilma maskita. Varasemalt oli Newsom palunud californialastel koju jääda ja avalikus ruumis maski kasutada.

"Me teadsime, et see liikumine saab olema suur. Me ei teadnud, et see saab olema nii suur," ütles kampaania RecallGavin2020 kampaania pressiesindaja Randy Economy.

Hiljutise ABC Newsi analüüsi järgi on enamik RecallGavini kampaania toetusallkirju tulnud põllumajanduslikust konservatiivsest Orange'i maakonnast. Liberaalses Bay Area maakonnas on allkirja andnud alla ühe protsendi registreeritud valijatest.