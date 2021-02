Eestist lahkuvad reisijad saavad lennujaamas antigeeni kiirtesti teha

Antigeeni kiirtestimine on lennujaamas võimalik alates laupäevast. Testi tulemus koos tõendiga väljastatakse 15-30 minuti jooksul ning seda aktsepteerib praegu suur osa Euroopa Liidu riikidest.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on praeguses olukorras, kus vakstiin pole veel laialdaselt kättesaadav, testimine parim võimalus turvalisel reisimisel.

"Kuna aina rohkem riike nõuab sisenemiseks kas negatiivse PCR testi või antigeeni testi olemasolu, on meil väga hea meel, et koostöös Confido meedikutega saame pakkuda Eestist lahkuvatele reisijatele võimalust teha antigeeni kiirtest vahetult enne reisi lennujaamas. See muudab reisimise kõigile mugavamaks ja kiiremaks," rääkis ta.

Antigeeni test ei ole mõeldud inimestele, kellel on põhjust kahtlustada ägedat koroonaviirust (mh sümptomaatilised või lähikontaktsed inimesed). Testimisel tuleb kanda kaitsemaski. Testi hind koos väljastatava sertifikaadiga on 40 eurot. Sertifikaat väljastatakse pärast testi tulemuse teadasaamist e-mailile.



Testimispunkt on avatud esmaspäevast reedeni kell 11.00 kuni 18.00 ning laupäeval ja pühapäeval kell 07.00 kuni 16.00. Lisaks ka neljapäevast esmaspäevani varahommikuti kell 04.00-06.30. Testimiseks on vaja eelnevalt broneerida aeg.



Info riikidest, mis nõuavad riiki sisenemisel koroonaviiruse sertifikaati ja aktsepteerivad antigeenide kiirtesti tulemusi leiab Reisi Targalt veebileheküljelt.



Antigeenitestid määravad koroonaviirusele omaste valkude olemasolu proovis. Test on kõige tundlikum perioodil, mil viiruse hulk organismis on kõige suurem – reeglina mõni päev enne kuni umbes viis päeva pärast haiguse sümptomite teket. Seega tähendab antigeenitesti positiivne tulemus suure tõenäosusega seda, et patsient on värskelt haigestunud ja veel teistele inimestele nakkusohtlik.