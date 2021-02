USA soovib Hiinalt koroonapandeemia algusjärgu kohta rohkem infot

USA on "tõsiselt mures" Hiina tegutsemise üle koroonakriisi algusjärgus ning soovib, et Peking "võimaldaks juurdepääsu infole pandeemia esimeste päevade kohta", teatas laupäeval riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uurimismeeskond naasis Hiina pandeemia epitsentrist Wuhanist juba päevi tagasi, kuid viiruse päritolu osas veel täit selgust pole.

Uurimismeeskonna liikmed pidid seal olles hoolikalt sõnu valima, sest USA soovis "jõulist" uurimist, samas kui Hiina hoiatas selle küsimuse politiseerimise eest.

"Oleme tõsises mures selle pärast, kuidas edastati infot COVID-19 uurimise varaste leidude kohta ja meil on küsimusi protsessi kohta, kuidas nendeni jõuti," ütles Sullivan.

"See raport peab kindlasti olema sõltumatu, Hiina valitsus ei tohi sekkuda, ega muuta ekspertide leitut," jätkas ta.

Ja ta kutsus Hiinat üles "võimaldama ligipääsu pandeemia algusaegade andmetele".

Hoolimata sellest, et aasta peale pandeemia algust pole õnnestunud leida selle päritolu, nõustus välisekspertide meeskond, et suure tõenäosusega liikus viirus enne inimesele nakkamist nahkhiirtelt tundmatu loomaliigi peale.

Teooria vussiläinud laborieksperimendis, milles rääkisid toonane USA president Donald Trump ja tema välisminister Mike Pompeo, on "äärmiselt ebatõenäoline" teatas meeskond, tutvustades samas uusi võimalikke versioone.

Peking on korduvalt levitanud teooriat, et viirus toodi Hiinasse koos pakendatud toodetega, nagu külmutatud mereannid, ning WHO meeskond pole seda teooriat välistanud.

Sullivan väljendas WHO suhtes "sügavat lugupidamist". USA on WHO-ga taasühinemas pärast seda kui USA sealt Trumpi administratsiooni käsul lahkus, protestiks Pekingi saamatule viirusepuhanguga tegelemisele.

Kuid Sullivan lisas, et WHO-ga taasühinemine tähendab ka kõrgete standardite nõudmist. Praegusel kriitilisel hetkel on WHO usaldusväärsuse säilitamine "võtmetähtsusega".