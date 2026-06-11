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Hiina vähenev janu importnafta järele hoidis ära globaalse energiakriisi

Välismaa
Hiina ärikeskus Shanghai
Hiina ärikeskus Shanghai Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina vähendas naftaimporti ligi kolme miljoni barreli võrra päevas ning seetõttu ei ole musta kulla hind pärast Iraani sõja puhkemist lakke tõusnud, vaid püsib alla 100 dollari barreli kohta.

Paljud analüütikud muretsesid, et Hormuzi väina sulgemine tõstab nafta hinna 150–200 dollarini barreli kohta. Nafta hind püsib aga alla 100 dollari barreli kohta ning neljapäeva lõunal oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 92 dollarit barreli kohta. 

Lehe teatel on Hiina järsult vähendanud nafta sissevedu, varem importis Peking umbes 11 miljonit barrelit päevas, mais aga 7,8 miljonit barrelit päevas. USA suurendas aga aprillis ja mais toornafta eksporti. 

Hiinlased ise sõidavad üha rohkem elektrisõidukitega ning eelistavad lühireisidel kiirronge. Lisaks on Hiina kasutusele võtnud oma ulatuslikud naftavarud, samas kui keemiatööstus töötab varasemast väiksema koormusega.

Lehe hinnangul tekib tõsisem probleem siis, kui Hiina naftavarud otsa saavad. Hiina naasmine maailmaturule suurendaks nõudlust ning kergitaks rahvusvahelist naftahinda.

Suur osa Hiina imporditavast naftast ei jõua autode kütusepaakidesse, vaid suunatakse naftakeemiatehastesse.

"Teil on olnud elektriautode revolutsioon, mis on sisuliselt tähendanud, et nõudlus bensiini ja diislikütuse järele on Hiinas viimase paari aasta jooksul langenud, kuid Hiina nõudlus toornafta järele on ikkagi kasvanud.  Põhjus peitub selles, et Hiina on viimastel aastatel tohutult suurendanud naftakeemiatoodete tootmisvõimsust," ütles andmefirma Argus Media toornafta ekspert Tom Reed. 

Reedi sõnul on Hiinal puudus etüleenist ja muudest toorainetest, mistõttu naftaimpordi vähenemine tõstab tootmiskulusid. Tootjahinnad, mis on aastaid langenud, kerkisid mais 3,9 protsenti. Kui inflatsioonisurve püsib, kahjustab see Hiina ekspordivõimet.

Toorainekauplemisfirma Trafigura ökonomist Saad Rahim tõi välja, et Hiina on naftakeemiatoodete tooraine tootmisel toetunud üha enam kivisöele. Rahimi sõnul jälgivad investorid nüüd tähelepanelikult, kas Hiina hakkab lähinädalatel taas rohkem toornaftat ostma.

"See on lihtsalt ostutsükkel. Kui soovite, et toornaftat tarnitaks suvel, peate ostma kohe," ütles Rahim. 

Samas leiavad mitmed analüütikud, et Hiina suudab olemasolevate varude toel vastu pidada veel mitu kuud ega pea kallist naftat juurde ostma.

"Meie hinnangu kohaselt piisab Hiina reservidest veel kuueks kuuks, isegi kui varude vähenemise määr tõuseb üle miljoni barreli päevas," ütles andmefirma Vortexa analüütik Emma Li

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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