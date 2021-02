Hiina valitsus tarnib arengumaadesse miljoneid doose koroonavaktsiine, mille eesmärk on globaalse poliitilise mõjuvõimu suurendamine.

Hiina valitsuse eesmärk on kujutada ennast riigina, mis suudab tegutseda ülemaailmse rahvatervise valvurina, teatas The Wall Street Journal.

Hiina valitsus, riigiettevõtted ja eraettevõtted on kokku pannud tarneahela koroonavaktsiinide tootmisest kuni selle turustamiseni. "Tegemist on tervise siiditeega," teatasid Pekingi ametnikud.

"Kuna USA ja Euroopa keskenduvad oma elanikkonnale, saab Hiina koroonavaktsiini eksportimisega tugevdada oma pehmet diplomaatilist mõjujõudu terves maailmas," ütles Hiina rahvatervise ekspert Ray Yip.

Hiina juht Xi Jinping teatas juba juunis, et Aafrika saab Hiina koroonavaktsiine.

"Vaktsiinide levitamine Aafrikas on Hiina prioriteet 2021. aastal," teatas ka Hiina välisminister Wang Yi.

Hiina välisministeeriumi teatel plaanivad nad koroonavaktsiine tarnida enam kui 60 riigile ja üle 20 juba kasutab neid.

Hiinas on välja töötatud kolm koroonavaktsiini, mis põhinevad traditsiooniliste vaktsiinide valmistamise meetoditel. Seepärast saab neid säilitada lihtsamalt kui lääneriikide arendatud mRNA koroonavaktsiine.

Kliinilised uuringud näitavad, et Hiina koroonavaktsiinide efektiivsus on vahemikus 50,4 protsenti kuni 86 protsenti. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) peab seda inimeste kaitsmiseks piisavaks.

Hiina koroonavaktsiine kasutavad riigid on samuti lubanud toetada Hiina ülemaailmseid huve. Eelkõige on lubatud toetada Hiina ambitsioonikat infrastruktuuri "Uue siiditee" projekti.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul peavad Euroopa ja USA eraldama viis protsenti oma koroonavaktsiinidest arenguriikidele.

"Koroonaviiruse vastane vaktsineerimine on kolmandas maailmas vaevu alanud ja Venemaa ning Hiina kasutavad seda tühimikku, et suurendada oma poliitilist mõjuvõimu," teatas Macron.