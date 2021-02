Laupäevast on avatud Piirissaare jäätee

Alates laupäevast on avatud selle aasta esimese jäätee, Laaksaare ja Piirissaare vahel. Kuigi tee mugavdab Piirissaare elanike mandril käimist, ei meeldi kohalikule kogukonnale, et jäätee avamine tõi väiksele saarele ka autode hordid. Kahe esimese päevaga sõideti üle jäätee juba üle 200 korra.

Peipsi järvel ligi kaheksa kilomeetrine jäätee oli viimati avatud 2019. aasta märtsis. Täna on see Eesti ainus siseveekogul olev jäätee.

Laaksaare sadama patrulli sõnul võis nädalavahetusel siin lausa autode järjekorda näha.

"Laupäeva ja pühapäeva tulemusena on 220 ületust olnud. Et päris palju. Eilne päev oli väga intensiivne kasutus. Ma arvan enamus olidki ekstra selle jäätee pärast tulnud, et seda kogemust saada," sõnas Eesti Teede meister Jaanus Klaus.

Kuna jää on ebatasane ja lumine, on sel talvel teel esmakordselt ka kiirusepiirang 30 kilomeetrit tunnis. Ühes kohas on jääs ka pragu, sinna on peale rajatud puidust sild.

Piirissaare elanikke on talvisel ajal umbes kolmkümmend. Nemad aga selle jäätee avamist niivõrd toredaks ei pea, sest see toob kaasa omaette peavalu – nimelt turistid.

Kohalikud ise jäätee vajalikkust nii oluliseks ei pea, sest paljudel on olemas saan või ATV, millega tohtis jääle minna ka varem. Sõidukite kahetonnise massipiirangu tõttu ei saa jääteed ka kohalike kaubaveoks kasutada.

"Kohalikele nagu väga eriti ei meeldi, et nii palju autosid saarel on. Eks nad on harjunud rahulikuma eluga ja see toob nagu melu juurde. Just eile oli hästi palju autosid, kus ei mahtunud eriti üksteisest möödagi sõitma," rääkis Piirissaare saarevaht Toomas Lindjärv.

Esmaspäevalgi oli Piirissaarel näha kohalikest rohkem turiste, nii autodes kui suuskadel.