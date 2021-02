"Välisilm": India protestid on muutunud linna- ja maaelanike vastasseisuks

India valitsus on põrkunud põllumajanduse moderniseerimise katses põllumeeste protestidega, mis on kestnud juba kuid. Augustist saati kestnud protestid on kujunenud linna- ja maaelanike põhimõtteliseks vastasseisuks.

Linlastest protestijad põletavad New Delhis keskkonnakaitsja Greta Thunbergi, maailmakuulsa poplaulja Rihanna, endise pornotähe Mia Khalifa ja USA asepresidendi Kamala Harrise juristist ja aktivistist sugulase Meena Harrise pilte. Kõik nad on võtnud sõna India protestivate talunike toetuseks.

Selline rahvusvaheline toetus linlaste hinge ei mahu, sest nende arust on uue põllumajandusseaduse vastu protestivad talunikud vaid ülekäte läinud maamatsid.

"Välisjõud on sepitsenud vandejõu minu riigi suveräänsuse ja ühtsuse vastu. Nad mahitavad ja rahastavad talunike proteste. Nemad suunavad talunike proteste ja provotseerivad meie maa rahvast sotsiaalmeedia kaudu. Me peame nende vastu protestima," rääkis talunikevastane protestija Jai Bhagwan Goyal.

Nüüdseks juba linna- ja maaelanike põhimõtteliseks vastasseisuks paisuvad talunike protestid on Indias kestnud kõigest kolm kuud vähem, kui diktaator Aleksander Lukašenko vastased meeleavaldused Valgevenes. Kui Valgevenes hakati meelt avaldama mullu mais, siis India talunikud tulid oma traktoritega teedele augustis. Põhjuseks kolm põllumajandusseadust, mille vastuvõtmist augustis kaaluti ning mille parlament juba toimuvaist protestidest hoolimata septembris ka vastu võttis.

Praeguse India riigi loomisest peale on valitsus kehtestanud põllumajandussaadustele kokkuostuhinna miinimumi. Et keegi ei üritaks talunike töö viljade eest vähem maksta, määras riik ka ettevõtete ringi, kellel üldse on õigus talunikelt põllumajandussaadusi hulgi kokku osta. Uute seadustega kaotatakse nii miinimumhind, kui ka riigi kohustus hulgiostjaid atesteerida.

Põllumajandussaaduste kokkuost läheb täielikult vabale turule. Talunike sõnul annab see turueelise rahvusvahelistele suurfirmadele, kes kohalikud tootjad, eriti just väiketalunikud, peagi üldse välja söövad. Et ei valitsus ega ka parlament olnud nõus uut seadust tühistama, tungisid põllumehed mullu novembris traktoritega New Delhisse, kus nende esindus valitsushoonete juures siiamaani alaliselt telgib.

"Me peame seda küünlavalgusmeeleavaldust nende mälestuseks, kes kaotasid oma elu talunike liikumises. Me protestime ka tõkete püstitamise ja okastraataedade vastu protestilaagrite piiridel ja solidaarsuse märgiks ajakirjanikega, keda politsei vahistas. Me võitleme igaühe eest ja nõuame Narendra Modi valitsuselt, et meid kuulataks, palume neil kolme põllumajandusseaduse tagasivõtmist ja kõigi politsei käes vahi all olijate vabastamist," rääkis talunikust protestija Prabhpal Singh.

Peaminister Narendra Modi ja tema konservatiivse India Rahvapartei jaoks on protestid suur katsumus. Seepärast on Modi mobiliseerinud konservatiivsemat osa linnaelanikest ja häälestanud neid talunike vastu. Samuti püüab valitsus igati ahistada neid, kes protestivatele talunikele jõu ja nõuga abiks on. Näiteks pühapäeval vahistati keskkonnaaktivist Disha Ravi, kes sotsiaalmeedias levitas talunikele koostatud juhiseid, kuidas tõhusamalt protestida ja oma nõudmiste täitmiseni jõuda.

Mõningail andmeil on juhiste autor Disha Ravi ise, teisal väidetakse, et juhtnöörid olevat välja töötanud koguni Greta Thunberg. Põllumajandus annab tööd 58 protsendile India elanikest, nii et maha kanda või ka maha suruda Modi protestijaid tegelikult ei saa. Vastasel korral lähevad talunikud ja annavad oma hääle India Rahvapartei asemel mõnele teisele parteile.

"Peaministri raadiosaade on "Südamest südamesse", kuid ta ei saa aru, mis toimub talunike südames ja et nad paluvad tagasi võtta kolm põllumajandusseadust. Me oleme tõkestanud selle üleriigilise maantee solidaarsuse märgiks talunike rühmadega," rääkis opositsioonilise Rahvuskongressi poliitik Prakash Mangilal Sharma.

Seepärast on Modi püüdnud linlaste ja maaelanike teineteise vastu häälestamise kõrval ka maainimestele selgitada, et uus seadus on neile hoopis kasulik, sest suurendab konkurentsi põllumajandusturul ja avab India põllumajandustoodetele tee maailmaturule ning meelitab veel ka ligi välisinvesteeringuid.

Maainimesed aga Modit ei usu. Protestide katkestamiseks on Modi püüdnud kasutada ka autoritaarsete riikide arsenali kuuluvat vahendit - internetiühenduse katkestamist. Mitmel korral katkestati internetiühendus detsembris, eriti pärast seda, kui 16 opositsiooniparteid olid vastu võtnud põldureid toetava avalduse.

Demokraatlikus riigis, mida India kahtlemata jätkuvalt on, ei anna sellised nõksud aga niigi palju tulemust, kui autoritaarsetes ühiskondades.

Jaanuari keskel nõustus valitsus lõpuks talunikega läbirääkimisi pidama ning veidi hiljem teatas ka, et on nõus vaidlusalused seadused aasta-pooleteise jooksul tühistama. Talunikud on teatanud, et jätkavad protestimist kuni seadused tõepoolest tühistatud on ning nagu Disha Ravi vahistamine näitab, ei ole ka valitsuse kompromissivalmidus päris siiras.