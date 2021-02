Valitsus teeb otsused võimalike uute piirangute kohta neljapäeval, kuid juba praegu on selge, et koroonaviiruse leviku piiramiseks on vaja mõned meetmed kehtestada, ütles teisipäeval saates "Uudis+" terviseminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul andis teadusnõukoda valitsusele ettepanekute paketi, mille järgi kaalutakse piirangute kehtestamist avalikele üritustele, hariduses, meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas.

Kiige sõnul on valitsuse ja teadusnõukoja ühine siht, et võimalikult paljud lapsed saaksid käia kooli tavapärases korras. "Aga arusaadavalt ei pruugi teatud nakatumisnäitaja taseme juures see üle riigi või teatud piirkondades enam võimalik olla," nentis Kiik.

Kiige sõnul puudutaksid uued piirangud gümnaasiumiõpilasi ja üliõpilasi, kes peaksid minema distantsõppele. Piirangud hakkaksid kehtima peale koolivaheaja lõppu ehk märtsi alguses.

Valitsus kehtestab võimalikud piirangud üle riigi ning kohalikud kriisinõukogud vaatavad need üle ning kehtestavad vajadusel karmimad piirangud, märkis Kiik.

Kiige sõnule esitas ta teadusnõukojale palve, et nad töötaksid välja piirangutele alternatiivid, sest kindlasti ei tohiks olla haridus see, mis esmajoones kannatab. Seetõttu ongi piirangud meelelahutusele, kultuurile, avalikele üritustele, toitlustusasutustele ja haridusele kõik ühes paketis.

Kiige sõnul teeb valitsus lõplikud otsused neljapäeval. "Oleme seisukohal, et midagi tuleb ette võtta, et viiruse levikut takistada, sest vaktsineerimise mõju avaldub pikema viiteperioodiga," ütles Kiik, ja lisas, et kuigi vaktsineerimise tulemusel on langenud nakatumine hooldekodudes ja haiglates, ei toimu see praegu kogu ühiskonnas samamoodi ning nakatumisnäitajad on tõusnud rekordtasemele.

Kiik ütles, et nüüd ja praegu ei pea ükski sektor oma töös midagi ümber korraldama ning väga karmide piirangute teed valitsus ei lähe.

Teadusnõukoda soovitas distantsõpet kõigile õpilastele

Irja Lutsar ütles saates "Otse Postimehest", et teadusnõukoja konsensuslik soovitus valitsusele oli, et distantsõppele tuleb saata kõik kooliastmed pluss sulgeda selleks ajaks ka huvitegevus.

"Teadusnõukoja sooviks oli saata kõik distantsõppele pluss ka huvitegevus. Ehk lapsed panna sotsiaalsele pausile koju. Huvitegevus sellepärast, et ei oleks nii, et kool on distantsõppel, aga lapsed käivad ringi. Aga otsuse teeb neljapäeval valitsus ja kaalub siit- ja sealtpoolt," sõnas Lutsar.

Ta ütles, et teadusnõukoja otsus oli lõpuks konsensuslik, ehkki teadusnõukoja liikmetel oli erinevaid arvamusi.