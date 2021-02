Läti lisab eelarves koroonakriisi kuludeks veel 500 miljonit eurot

Läti suurendab ettenägematuteks kulutusteks mineva raha hulka selle aasta riigieelarves veel 500 miljoni euro võrra ning kokku ulatub see nüüd üle 800 miljoni euro.

Algselt oli 2021. aasta eelarves ettenägematuteks kuludeks kavandatud vaid 26,73 miljonit eurot, kuid jaanuaris viis rahandusministeerium valitsuskabinetti ettepaneku seda summat 300 miljoni euro võrra kasvatada.

Teisipäeval esitab ministeerium valitsusele juba uue ettepaneku, millega lisatakse veel 500 miljonit eurot, mis teeb kokku 826,73 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi selgitusel on 15. veebruari seisuga varem eelarves ette nähtud ettenägematute kulutuste rahast järel vaid 164,66 miljonit eurot ja ette võib näha enam kui saja miljoni euro suurust defitsiiti.

500 miljoni euro lisamisega suureneb vastavalt ka riigi konsolideeritud eelarve puudujääk

Lätis on juba kolmandat kuud väga karmid piirangud, suletud on kõik söögikohad ja piiratud teenindusasutuste tegevus. Täiesti on keelatud igasugune meelelahutus ja huvitegevused.