Mitmesse riigikogu koosseisu kuulunud ja ka riigikogu esimehe ametit pidanud Eiki Nestor (SDE) kritiseeris koalitsioonierakondade plaani muuta parlamendi erikomisjonide kooseisude moodustamise põhimõtet ja ütles, et see võib kaasa tuua komisjonide töövõime vähenemise.

Nestor rääkis ERR-ile, et erikomisjonide koosseisud ei ole proportsionaalsed, sest nende tööeripära käib konsensuse alusel.

"Kui proportsionaalsuse põhimõtte viimine suurest saalist komisjonidesse on eelkõige seotud enamuse ja vähemusega, siis nii riigieelarve kontrolli küsimus, kapo järelevalve küsimus ja ka korruptsiooni küsimus ei ole sellised teemad, kus hääletatakse," lausus Nestor.

Nestor ütles, et peab selle põhimõtte muutmist halvaks mõtteks. "Kaob ära loomulik arusaam, et erikomisjonid töötaksid konsensuse järgi, vaid sinna viiakse sisse mingi enamuse ja vähemuse proportsioon ja hakatakse mingit jõudu kasutama, milleks puudub igasugune vajadus.

Samuti viitas Nestor heale tavale, et kahte erikomisjoni - riigieelarve kontrolli komisjoni ja korruptsioonivastast erikomisjoni - juhib riigikogus opositsiooni esindaja. "Seda seetõttu, et siis me võime olla kindlamad, et see komisjon täidab oma ülesannet ja on usutavam see, mida nad teevad," sõnas Nestor.

Ta lisas, et sama tava järgi on ka kokku lepitud, et kapo järelevalve komisjoni juhib üks koalitsiooni saadik.

"Kui nüüd hakatake nendesse komisjonidesse proportionaalsust nendesse komisjonidesse viima, siis ma olen üsna kindel, et see hea tava kaob ära. Ja selle tõttu nende komisjonide soov ja töövõime olla järelevalvajaks täitevvõimule väheneb," ütles Nestor.

Koalitsiooni lubadust, et ka tulevikuks jääks neid komisjone juhtima opositsioon nimetas Nestor naiivseks. "Sellel lootusel puudub poliitilise praktika järgi kindlus."

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev andis esmaspäeval üle koalitsiooni eelnõud, mille eesmärk on muuta riigikogu erikomisjonide koosseise nii, et need oleks moodustatud proportsionaalsuse alusel. Täpsemalt puudutavad muudatused julgeolekuasutuste erikomisjoni, korruptsioonivastast erikomisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni. Varem oli nendes komisjonides üks esindaja igast erakonnast.