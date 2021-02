"Vaktsineerimine on vaba valik ning isiklik. Kedagi ei saa selleks sundida, kuid ma leian, et see on teisi hoidev tegu," ütles metropoliit Stefanus rahvusringhäälingule.

Metropoliit tundis ennast pärast vaktsineerimist hästi, mingit valu ega ebamugavust see talle ei põhjustanud. Isiklikult toob ta vaktsineerimise põhjuseks selle, et peab seda oma kodaniku kohustuseks. "See kaitseb nii mind kui ka kõiki neid, kes mind ümbritsevad," ütles metropoliit Stefanus.

Metropoliidi sõnul ei kaasne vaktsineerimisega kristlaste jaoks eetilisi probleeme, tegemist on meditsiinilise ja teadusliku küsimusega. Eesti rahvatervise jaoks on hädavajalik vabaneda võimalikult ruttu koroonaviiruse masslevikust ja vaktsineerimine on ainus konkreetne vahend, et pandeemiale lõpp teha.

"Vaktsiinid ei ole midagi uut ning nende taga on aastatepikkused uuringud. Nad on vahendid, mis ei saa meile liiga teha. Loomulikult leidub teatud juhtudel erandeid, nagu ka ravimite puhul. Mõnedel inimestel võivad tekkida kõrvalnähud ja nii edasi. Kuid üldiselt on vaktsiinid kindlad vahendid ega kujuta endast inimestele ohtu. Vaktsiinid päästavad elusid ning kaitsevad nii vaktsineerituid kui ka teisi nende ümber. Seega nendest saadav kasu kaalub üles riskid, mis osal inimestest võivad vaktsiini saamisega tekkida," ütles metropoliit.

Ühtlasi tänas metropoliit Stefanus meditsiinitöötajaid ja kõiki neid, kes töötavad otse või kaudselt selle nimel, et kergendada meie olukorda ning selleks, et meid viirusest vabastada.

Metropoliit Stefanus kutsuti vaktsineerimisele oma vanuse tõttu, vaimulikke eelisjärjekorras ei vaktsineerita.