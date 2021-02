Valitsus tunnistab tõrkeid vaktsineerimisel

Kui Võru gümnaasium sai ministeeriumilt ülesande koostada nimekiri vakstiini soovijatest, siis kool selle kiiresti ka koostas. Siis aga möödus üle nädala enne, kui kolmapäeval lõpuks võeti kooliga ühendust teatega, et neljapäevast on võimalik vaktsineerimisega alustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui ma ministeeriumisse olin ära saatnud selle nimekirja, siis juba järgmisel päeval õpetajad küsisid, kas nüüd hakkab vaktsineerimine. Ütlesin, et natuke tuleb oodata, kohe antakse teada. Nüüd, nädala pärast on see hetke käes ja Võru haiglast anti meile teada, et peame olema homme valmis õpetajaid sinna viima ja tagasi tooma. Öeldi, et hiljemalt koolivaheajal peaksid saama kõik vaktsiinid kätte," selgitas kooli direktor Karmo Kurvits.

Valitsus tunnistab, et eesliinitöötajate vaksineerimine on veninud. Selle põhjuseks on tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul otsus mitte manustada AstraZeneca vaktsiini alla 70-aastastele, mis vabastas selle vaktsiini mõnevõrra ootamatult eesliinitöötajatele.

"Siis seal tekkis ajutine tõrge nimekirjade koostamisel haridusvaldkonnas, siseturvalisuse valdkonnas. Need probleemid on praeguseks lahendatud," rääkis Kiik.

"Koostöö, korraldus, logistika on kokku lepitud, kuna haridusvaldkonna vaktsineerimisega alustati sel nädalal, täpselt nagu siseturvalisuse valdkonnaga ja kaitsevaldkonnaga alustatakse, ehk me liigume eesliinitöötajatega edasi. See tähendab, et vaktsineerimise tempo tõuseb nii sel kui ka järgmisel nädalal," lisas minister.

Peaminister Kaja Kallase sõnul peaks mõne päeva jooksul selgeks saama ka konkreetne tegevuskava, kuidas vaktsineerimisega edaspidi sujuvamalt edasi liikuda.

"Mis on protsessid, kes protsesside eest vastutab, erinevate töölõikude eest - kes vastutab logistika eest, kes nimekirjade eest, kuidas need omavahel suhtlevad, kuidas me saame selle niimoodi sujuvalt toimima, kus on vaktsineerimiskohad, vaktsineerijad," loetles Kallas.

Nüüdseks on ministeeriumid edastanud sotsiaalministeeriumile enda haldusalas olevate vaktsiini vajavate eesliinitöötajate arvu. Konkreetsed nimekirjad valmivad hiljem.

"Ma väga loodan, et need tõrked, mis olid hariduse ja siserurvalisuse valdkonna käivitamisel, on ületatud ja järgmiste sihtrühmade puhul meil on hetkel aega teha see vajalik kaardistus ära mõnevõrra enne, kui vaktsiin riiki jõuab," ütles Kiik.

Kiige sõnul kaasatakse teatud sihtrühmade vaktsineerimisel ja logistika korraldamisel ka erasektor. Apteekides vaktsineerimist Kiik aga ei poolda, kuna selleks peaks apteekidesse ikkagi saatma tervishoiutöötajad.