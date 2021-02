USA lõunaosas möllava lumetormi tõttu on surma saanud vähemalt 21 inimest, miljonid inimesed on elektrita.

Texase osariigis on laiaulatuslikud elektrikatkestused, sest elektrivõrk on suure nõudluse tõttu väga ülekoormatud, vahendas BBC. Kuna osariigis on haruharva nii madal temperatuur, on miljonid inimesed elektrita ning külmade tingimustega toime tulemisega raskustes.

Surmajuhtumid, mida peetakse tormiga seonduvaks, on olnud Texase, Louisiana, Kentucky, Põhja-Carolina ja Missouri osariigis. Osad surmajuhtumid on olnud seotud liiklusõnnetustega, mõni inimene on aga surnud töötavas autos või toas sooja saamiseks kasutatud generaatorist tekkinud vingugaasi tõttu.

Üks Houstoni meditsiinitöötaja ütles KPRC-TV-le, et tegemist on rahvatervise katastroofiga. "Vingugaasimürgitused juhtuvad, kui on külm, aga mitte kunagi sellises hulgas," ütles ta.

Harrise maakonna andmetel on külmalaine ajal tuvastatud kokku üle 300 vingugaasilekke.

Vähemalt neli inimest sai surma majapõlengus, mis Houstoni võimude teatel võis saada alguse põlevatest küünaldest. Politsei teatel leiti Houstoni kiirtee kõrvalt kaks meest, kes surid tõenäoliselt külma tõttu.

Põhja-Carolinas sai lumetormi põhjustatud tornaado tõttu surma kolm ning vigastada kümme inimest.

Riikliku ilmateenistuse (NWS) teatel on lumetormi hoiatuse alal üle 150 miljoni inimese. Teisipäeval ütles NWS, et 73 protsenti USA-st on kaetud lumega. Prognooside järgi püsib äärmuslik ilm nädalavahetuseni.

Külmalaine on jõudnud ka Mehhiko põhjaossa ja mõnele poole keskosas, kus miljonitel inimestel on olnud elektrikatkestusi.