"Texase elektrivõrguoperaatorid ütlevad, et nad ei saa elektrikatkestuste lõppemist ennustada," teatas Texase elektrikindluse nõukogu (ERCOT).

Püüdes vältida täielikku elektrikatkestust, on ERCOT andnud käsu kommunaalettevõtetele, et nad piiraksid oma klientide vooluga varustamist.

Texase kuberner Greg Abbott ütles, et fiasko on tingitud rohelisest energiast ja süüdi on külmunud tuuleturbiinid.

"See näitab kuidas roheline uus kokkulepe (Green New Deal) oleks USA-le surmav tehing. Meie tuul ja päike suleti ja see surus Texase olukorda, kus kogu osariigis on elektrivoolust puudus. See lihtsalt näitab, et fossiilkütus on vajalik," teatas Abbott.

Endine Texase kuberner ja Trumpi administratsiooni energiaminister Rick Perry süüdistas elektrikatkestuses samuti päikese-ja tuuleenergiat.

"Kui tuul ja päike on meie suund, peaksime viimase 48 tunni jooksul nähtu põhjal selle üle tõsiselt järele mõtlema. Meil peab olema baaskoormus. Ja ainus viis, kuidas selles riigis baaskoormust saada on kasutada maagaasi, kivisütt ja tuumaenergiat," ütles Perry.

"Maagaasivarustuse kaotus on olnud Texase elektrikatkestuse jaoks kriitilise tähtsusega. Nende resursside taastamine võrku on keskne lahendus, et lahendada praegused energiavarustuse probleemid," ütles ERCOT-i tegevjuht Bill Magness.

Piirkondlikud gaasihinnad on Texases pärast talvise tormi algust tõusnud üle 15 protsendi, teatas Financial Times.

Texase kuberner Abbott allkirjastas samuti täidesaatva korralduse, mis kohustab maagaasi turustajaid ekspordile eelistama kohalikke Texase kliente.

USA on Austraalia ja Katari järel maailma suurim veeldatud maagaasi eksportija. Texase külmatorm mõjutab selle pärast lõpuks kogu maailma gaasihindu.

USA on maagaasi importimiseks pidanud pöörduma ka Kanada poole, et rahuldada äkitselt kasvanud nõudlust.

Texase osariigis on külma ilma tõttu surnud vähemalt 31 inimest.

Texase föderaalsed ja kohalikud juhid on jätnud samal ajal kohalikud elanikud segadusse. Inimesed on pettunud, kuna keegi ei võta kriisi eest vastutust.