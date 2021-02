Valitsus otsustas piirata järgmisel kahel nädalal nii laste, noorte kui ka täiskasvanute huvitegevust ja sportimist. Seda tohib teha üsknes individuaalselt, aga rühmatreeningud pole lubatud. Huvitegevus on rühmadele lubatud üksnes 1.-4. klassi lastele, kui see toimub koolis ja samades gruppides, nagu kohtutakse tundides.

Haridusminister Liina Kersna ütles, et distantsõpe võib kesta kauem, kui nakatumine ei lange. "Koolidel tasub panna vaim valmis, et see distantsõppe aeg võib pikeneda, kui me ei näe mingisugust muudatust kahe nädala jooksul," lausus ta.

Valitsus otsustas sulgeda järgmisest nädalast kaheks nädalaks spaad ja veekeskused, sest eelmise koolivaheaja järel tehtud reoveeuuring näitas, et spaakülastustest läks viirus hästi levima. Seetõttu sel koolivaheajal veekeskustesse minna ei saa. Samuti kutsub valitsus üles hoiduma reisimisest nii välismaale kui ka Eesti-siseselt.

Avalikele siseüritustele seati piirarvuks kuni 200 osalejat ja maksimaalselt 50-protsendiline täituvus ning hajutatus. Statsionaarsete istekohtadega üritustel jäävad piirmäärad samaks. Kontserte, etendusi ja kinoseansse võib edasi anda, kuid tagama peab maskikandmise nõude ning istumine peab olema korraldatud n-ö malelauas, et kontaktide arvu vähendada.

Toidukohad jäävad avatuks, ent neile kehtestatakse 50-protsendilise täituvuse nõue. Jätkuvalt võivad seltskonnad olla kuni kuueliikmelised ja teiste seltskondadega peab olema tagatud kahemeetrine vahe. Üksiti on plaanis tõhustada järelevalvet, et tagada kehtestatud nõuetest kinnipidamine.

"Panen toitlustuskohtadele südamele, et see on nende endi huvides, et neist piirangutest peetaks kinni, muidu oleme sunnitud kehtestama rangemaid meetmeid," ütles Kaja Kallas.

Kallas tegi pöördumise tööandjatele, et kõik töötajad, kelle töö iseloom võimaldab kaugtööd, suunataks kodukontoritesse, et töölkäimist saaksid jätkata need, kelle töö iseloom kaugtööd ei võimalda.

Kontrolli peaks tõhustama ühistranspordis, et seal kindlasti maski kantaks.

Kallas kutsus üles ära jätma ka järgmisele nädalale planeeritud vabariigi aastapäeva sündmusi ja vältima rahvarohkeid kogunemisi. Kõik suuremad sündmused on otsustatud ära jätta, kuid avalikud üritused on koos piirangutega endiselt lubatud. Nende ürituste korraldajad võiksid aga vabatahtlikult neist loobuda ning soovitada inimestel tähistada sündmust tänavu kitsas pereringis.

Kallas ütles, et indikatsioon piirangute mahavõtmiseks on see, kui nakatumine pöördub langusele. Lisaks, et haiglas oleks alla 500 koroonapatsiendi.

"Neid indikaatoreid on erinevaid. Me jälgime nakatumiskordajat, haiglas olevate patsientide arvu juhitaval hingamisel olevate inimeste arvu ja seda kui palju on teadmata allikatest nakatunuid. Loomulikult me vaatame ka terviseameti toimepidevust," lausus Kallas.