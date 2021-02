Peaminister Kaja Kallase sõnul seatakse piiranguid eelkõige meditsiinisüsteemi toimimise huvides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie eesmärk on piirangutega see, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu, et meie õed ja arstid ei oleks liiga ülekoormatud ja seetõttu me oleme sunnitud astuma neid samme, et sellist koormust haiglavõrgule ei tekiks," ütles Kallas.

Üks olulisemaid piiranguid on see, et pärast järgmise nädala koolivaheaega läheb enamik õpilasi distantsõppele - kontaktõppes jätkavad vaid 1. kuni 4. klassi õpilased ja hariduslike erivajadustega lapsed.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart toetab valitsuse otsust.

"Nii, nagu me oleme alati rääkinud, algkool ja hariduslike erivajadustega laste koolid peavad jääma kontaktõppesse. See on tähtis ja ma arvan, et see on õige lähenemine. Mida me veel ootame? Me tegelikult ootame pikemat plaani," ütles Kõlvart.

Tema sõnul oleks hea, kui valitsus käiks välja ka võimalikud järgmised sammud või stsenaariumid.

Kallase sõnul sõltub järgnev aga sellest, millised nakatumise numbrid kahe nädala pärast on.

Järgmisest nädalast on kaheks nädalaks suletud ka spaad ja veekeskused, sest eelmise vaheaja ajal tehtud reoveeuuring näitas, et viirus levis just neis asutustes.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp loodab, et valitsus leiab piiratud sektorile kiiresti ka kompensatsioonivõimalused.

"See on ettevõtetele erakordselt raske ja kindlasti suur ootus on väga mõistlikule toetussüsteemile, et ühiselt see kaks nädalat üle elada, sest veelkord - 11 kuud on olnud juba turism väga keerukas olukorras. Me ei saa loota selle peale, et ettevõtetel veel on reserve. Ei, neid ei ole enam ammu," selgitas Käpp.

Kallase sõnul valitsus alles arutab võimalikke toetusmeetmeid.

"Seda ei saa eeldada, et riik hüvitab kõike täies mahus. Loomulikult me saame aru, et siin on tööjõuga küsimused ja me neid kompensatsioonimehhanisme arutame, aga kriisis, jah, peavad kõik oma osa kandma," sõnas Kallas.