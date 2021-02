Eesti ja Venemaa saadavad vastastikku diplomaadi riigist välja

Moskva saatis Eesti diplomaadi välja vastuseks Eesti teatele Venemaa saatkonna ametniku persona non grata`ks kuulutamisele, teatas Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Zahharova märkis, et Eesti uus valitsus saatis Vene diplomaadi riigist välja täiesti alusetult.

Zahharova ütles, et see Venemaa saatkonna töötaja tegeles kultuuri- ja haridusküsimustega, vahendas ria.ru.

Eesti välisministeeriumist öeldi ERR-ile, et nad ei saa kummagi diplomaadi väljasaatmist kommenteerida.

Endine välisminister Urmas Reinsalu teatas, et Vene diplomaadi väljasaatmise otsus langetati tema ametisoleku ajal.

"Diplomaat saadetakse välja ebakohase tegevuse eest asukohariigis ja paraku pole see lähiajalugu vaadates mingi pretsedent. Rahvusvaheline praktika on ka see, et sellele vastab diplomaadi lähetajariik sümmeetrilise sammuga. Eesti on iseseisev riik ja peab kaitsma oma suveräänsust kõikehõlmavalt," ütles Reinsalu.