Laevaühendus Prangli saare ja mandri vahel katkes keeruliste jääolude tõttu 13. veebruaril. 16. veebruaril jõudis saarele liinilaev Wrangö, kelle ees murdis jääd väikelaev Kalk. Pärast seda tabas Wrangöd aga rike ning laev on liinilt maas, rääkis ERR-ile Prangli saarevanema kohusetäitja Terje Lilleoks. "Wrangöl on jääklass paraku ainult paberil," nentis ta.

Kelnase sadam oli Lilleoksa sõnul korralikult kinni külmunud ning valla poolt lubatud Kalki jääd lõhkuma ei saabunud.

"Kuna oodatud Kalki meile ei tulnud, hakkas Prangli rahvas neljapäeval kodanikualgatuse korras Kelnases jääd saagima. Mootorsaagide ja pootshaakidega oli platsis kümmekond inimest mehed, naised ja lapsed. Kuna tuul oli soodne, hakkasid jäätükid kohe muuliaugust välja triivima – meri on ju lahti," rääkis Lilleorg.

Appi saadi lõpuks ka Pranglist möödunud PPA laev Valve, mis saabus Keri saarelt.

Lilleoksa sõnul on nüüd saarerahvas ise kõik teinud, et laevaliiklus Prangli ja mandri vahel saaks jätkuda. "Lastel hakkab tänasest koolivaheaeg – saarelapsed tahavad koju tulla, kaupa on vaja poodi juurde vaja, postisaadetised niisamuti tulemata," lausus ta.