"See oli mu ammune mõte, mis aeglaselt küpses," tunnistas Ilves. Nõukoja loomise otseseks ajendiks sai tema sõnul mullu hilissügisel peetud vestlus Mihkelsoniga, kui nad mõlemad olid lugenud sama artiklit USA Välissuhete Nõukojast, mis loodi 100 aastat tagasi. "USA-s loodi see vastukaaluks Ameerika Ühendriikide järsule pöördele isolatsionismi ja protektsionismi suunas," selgitas Ilves.

Ilves meenutas, et kui 30 aastat tagasi oli Eestis vaid käputäis välis- ja julgeolekupoliitikas orienteerujaid, siis nüüd on sadu inimesi, kes tegelevad aktiivselt – mitte ainult riigiametites, aga ka ettevõtluses, ajakirjanduses – välispoliitika ja diplomaatiaga. "Isegi turismifirmadele on välispoliitilised küsimused olulised," lisas Ilves.

Talle sekundeeris parlamendi väliskomisjoni esimees: "Eesti ei saa suures maailmas hakkama, kui ta maailma ei tunne ega tunneta. 30 aaastaga on meil tekkinud palju tipp-proffe, aga miks mitte ka tudengeid, kellele on oluline maailm meie ümber ja oskus sellest maailmast aru saada," ütles Mihkelson. "Seni ei ole olnud seltsingut või ühingut, kus välis- ja julgeolekupoliitikat oluliseks pidavad inimesed võiksid koos käia," lisas ta.

Ka Ilves pidas oluliseks tuua välispoliitiline arutelu vabakonda, et see poleks vaid riiklikult rahastatud mõttekodade ning välis- ja kaitseministeeriumi pressiteadete asi: "Et tekiks elav, aga samal ajal kõrgetasemeline arutelu."

Välissuhete nõukoja juhatusse valiti Mihkelson, Ilves, Merle Maigre, Liisa Past ja Eiki Berg. Juhatuse ametiaeg kestab kaks aastat.

Nõukoda kutsub endaga liituma välis- ja julgeolekupoliitikast tõsiselt huvitatud inimesi. Liitumiseks on vaja kahe nõukoja liikme soovitus.

Nõukoja moodustanud liikmed on Eiki Berg, Piret Ehin, Ardo Hansson, Henrik Hololei,Toomas Hendrik Ilves, Taavet Hinrikus, Marina Kaljurand, Siim Kallas, Indrek Kannik, Andres Kasekamp, Indrek Kasela, Riina Kionka, Meelis Kitsing, Mart Laar, Kadri Liik, Vivian Loonela, Jüri Luik, Peter Lõhmus, Matti Maasikas, Merle Maigre, Marko Mihkelson, Sven Mikser, Urmas Paet, Liisa Past, Tiit Pruuli, Kristi Raik, Raul Rebane, Rainer Sternfeld, Sten Tamkivi, Raivo Vare.