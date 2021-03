Ilves: Euroopa peaks samuti Putini mõrvariks tunnistama

Euroopa riigid peaksid tegema sama, mida USA president Joe Biden, kes tunnistas, et Venemaa liider Vladimir Putin on tapja, ütles Toomas Hendrik Ilves usutluses Saksa väljaandele Die Welt.

"See on ju tõsi, eks? Me ei peaks varjama seda, mida kõik teavad," vastas Ilves Die Welti usutuses küsimusele, kas Bideni samm oli õige. "Putin on lasknud tappa inimesi otse Berliinis. Kas eurooplased peaksid seda aktsepteerima? Igal juhul annaksid nad märku, kui nad Bidenit ei järgiks," ütles Eesti ekspresident.

Ilves viitas, et ka USA endine president Donald Trump tunnistas Putini kaudselt mõvariks, kui ta ühes 2017. aasta intervjuus ütles: "Ka meie tapame palju inimesi." "See oli sisuliselt ju sama sõnum," märkis Ilves.

Ilves kritiseeris Saksamaad

Eesti endine president kritiseeris avameelses intervjuus ka Saksamaa käitumist suhtlemisel Venemaaga.

Ilvese sõnul valitseb Saksamaal hoiak "Venemaa üle kõige" (Russland über alles), mis pärineb juba Berliini müüri langemise ajast. Nõukogude Liidu lagunemisega tekkis aga Saksamaa ja Venemaa vahele mitmeid uusi riike, mida Berliin on püüdnud ignoreerida. Eesti, Läti ja Leedu on Saksamaa jaoks "ülelennuriigid" teel Venemaale, tõdes Ilves.

"Meid on ignoreeritud ja meisse on suhtutud patroneerivalt. Sakslased ja prantslased selgitavad pidevalt idaeurooplastele ja baltlastele, kuidas peaks käituma Venemaaga. Kas te tõesti Berliinis ja Pariisis arvate, et teate Venemaast rohkem kui meie siin Eestis?" küsis Ilves.

Ilves meenutas ka seda, kuidas Saksamaa diplomaadid kinnitasid talle 1990ndatel korduvalt, et püüavad Eesti Euroopa Liidust ja NATO-st väljas hoida.

Küsimusele, kuidas idaeurooplasi ignoreeritakse, tõi Ilves näiteks Vene-Saksa gaasitoru Nord Stream 2 rajamise. "Muidugi - Saksamaa saab sellega oma majanduslikke huve edendada, kuid ta teeb seda Balti ja Ida-Euroopa rahvaste arvel. Peaksite olema ausad ja rääkima vähem solidaarsusest Euroopas, millest te väidetavalt huvitatud olete," ütles Ilves.

Kui Die Welti ajakirjanik viitas Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieri sõnadele, et Nord Stream on sild Venemaale ning selle ehitamist ei tohiks peatada, kuna Nõukogude Liit kaotas Teise maailmasõjas 20 miljonit inimelu, vastas Ilves, et see on hea näide sellest, kuidas idaeurooplasi ignoreeritakse. "Saksamaa tappis Teise maailmasõja ajal palju rohkem inimesi Poolas, Valgevenes ja Ukrainas. Ma ei saa aru, miks siin ainuüksi Venemaad eelistatakse?"

Viitele, et ilma Venemaata on raske mitmeid rahvusvahelisi kriise lahendada, vastas Ilves, et mitmed neist on Venemaa enda loodud. Tema sõnul selliselt Lääs ainult julgustab Moskvat jätkama. "Vene palgasõdurid Wagneri grupist tegutsevad Süürias, Krimmis, Donbassis ja Aafrikas ning muudkui õhutavad neid kriise," rääkis Ilves.