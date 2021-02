Sakkeus rääkis ERR-ile antud intervjuus, et vanemas eas aitab õnnelik olla see, kui säilib huvi ümbritseva vastu. Tähtis on aga ka sidusus.

"See on peamine. Me ei tohi kaotada oma uudishimu. Ka siis, kui meil endil pole lapsi või lapselapsi, siis sidusus ühiskonnas võiks olla selline, et mu naabripoiss tuleb ja õpetab mulle järjekordset vidinat, mida siin elus vaja läheb, siis kui mina olen 90 nagu täna on minu ema ja saab suurepäraselt hakkama," rääkis ta.

"Mida rohkem avatud ja uudishimulikud me oleme, seda enam saame hakkama siin ühiskonnas, kuid mitte teisteta, mitte ilma sidususeta," lisas ta.

Sakkeus on öelnud, et Eesti üks suuri probleeme on vähene lõimitus. Tänavune vabariigi aastapäeva kontsert oli tema hinnangul selles osas märgiline.

"See on vist esmakordselt selle peaaegu 30 aasta jooksul, kus me tegelikult Eesti aastapäeval tõepoolest väga erinevatele rühmadele pöörasime tähelepanu kontserdis. Me räägime sellest palju erinevates kõnedes, erinevate kodanikualgatuste puhul ja need on väga erinevad rühmad," rääkis ta.

"See on umbes sama, kuidas eile ei saanud ei lapsevankriga ega ratastooliga liikuma, aga samas autodega saime päris hästi hakkama. See on meie jaoks sügav probleem, see ongi lõimitus, sidusus. Aga tegelikult tahame, et iga ühiskonna liige tunneks ennast samaväärsena teisega, et me saaksime ühtmoodi hakkama."