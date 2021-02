"AstraZeneca pidi tooma - mitte algses graafikus, aga juba korrigeeritud graafiku kohaselt - see nädal Eestisse 25 780 doosi. Siis see number muutus 16 800 peale ja nüüd on viimane info, et see nädal ühtegi tarnet ei tulegi. Tuleb järgmise nädala alguses ja nädala teises pooles veel väike jupp. Ehk järgmine nädal lubatakse nüüd kokku 19 200 doosi," rääkis Kiik neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. "Nii, et oleme ka selles vaates juba natuke kuu graafikust maas Eestisse tulevate vaktsiinide osas," lisas ta.

Samas tõdes Kiik, et pole olnud ühtegi vaktsiinitootjat, kes oleks suutnud püsida algselt lubatud graafikus.

AstraZeneca teatas nädala algul, et tema Euroopa Liidu tarneahelad suudavad teises kvartalis tagada blokile vaid poole lubatud vaktsiinidoosidest, kuid puudujääk loodetakse kompenseerida muudest allikatest.

Eesti vaktsiiniportfellis on suurim panus tehtud AstraZenecale. Eelostulepinguga Eestile kavandatud 4,3 miljonist vaktsiinidoosist 1,3 miljonit on tellitud just neilt. Et just sellelt ravimitootjalt telliti suurim kogus, oli Kiige hinnangul õige otsus, sest see võimaldab tema sõnul Eestil saada lähiajal suuremaid vaktsiinikoguseid.

"Oleme saatnud umbes 25 000 doosi riskirühma kuuluvate inimeste ja eesliinitöötajate vaktsineerimiseks perearstikeskustele, haiglatele ja töötervishoiuteenuse osutajale Qvalitasele ning lisaks on terviseameti laos veel umbes 10 000 vaktsiinidoosi," rääkis ta. "Mis puudutab lubadust alustada maikuus kogu elanikkonna vaktsineerimise võimaldamist, siis see lubadus on jõus."

Kiige sõnul on Eestil piisavalt vaktsiine tulemas erinevatelt tootjatelt, sealhulgas AstraZenecalt, et aprilli lõpus pakkkuda vaktsineerimisvõimalust kõigile riskirühma kuulujaile ja viia lõpuni eesliinitöötajate vaktsineerimine.

Eestiga esialgselt kokku lepitud graafikus pole suutnud püsida ka Pfizer/BioNTech ja Moderna. Seda kinnitab terviseameti juht Üllar Lanno, kelle sõnul on kolmelt tootjalt praegu kokku tulnud umbes pool esimeseks kvartaliks lubatud vaktsiini kogusest.

"Umbes 330 000 doosi vaktsiini võiks esimese kvartali lõpuks olla Eestisse tulnud ja sellest on 141 500 doosi tänaseks hetkeks saabunud," ütles Lanno.

Uuel nädalal on oodata Pfizer/Biontechi vaktsiini tarnet, lisaks on sel nädalal tulemas Moderna vaktsiini. "Sel nädalal ootame Moderna tarnet, kui õigesti mäletan, siis see kuupäev peaks vist täna olema," märkis Kiik.

Teises kvartalis peaks tema sõnul Eestisse jõudma 800 000 doosi vaktsiini kolmelt tootjalt, millele võivad lisaks tulla tarned veel nendelt ravimitootjatelt, kes praegu Euroopa Ravimiametilt luba taotlevad.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla kinnitas hiljem ERR-ile, et 6000 doosi Moderna vaktsiini saabuski lõuna paiku Eestisse.

"Saan aru, et info on natuke segane, aga selline see ongi - üks päev ütlevad ravimitootjad ühe numbri, teisel päeval teise ja kolmandal päeval öeldakse, et ei tule midagi," tõdes minister.

"Aga see, mis on Eestisse jõudnud, sellega saame arvestada ja see tuleb ära vaktsineerida. Ja sel teemal hoiame ka kätt pulsil, et oleks vähem neid olukordi, kus inimesed, kes on vaktsineerima kutsutud, ei ole vaktsineerima tulnud," lõpetas Kiik.

Neljapäeva varahommikuse seisuga on Eestis ühe doosiga vaktsineeritud 68 629 inimest, kahe doosiga 28 350 inimest.