Avalikul kuulamisel rääkinud Soriot tunnistas, et see on oodatust vähem ja ta avaldas kahetsust. Esialgse kokkuleppe järgi pidi AstraZeneca tarnima ühendusele 90 miljonit vaktsiini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks ei täpsustanud Soriot, mismoodi kavatseb firma täita teises kvartalis võetud 180 miljoni doosi tarnimise kohustust.

"Põhjus, miks meie tarne on oodatust madalam, on väga lihtne. See on seotud madalama tootlikkusega kui me eeldasime. Kahjuks on vaktsiinide tootmine väga mitmekihiline bioloogiline protsess, mis sisaldab tuhandeid osi, mida jälgida. See nõuab õppimisfaasi ja tootmiskohtade äkilist laiendamist ning mõned kohad on olnud aeglased," selgitas Soriot.

Europarlamendi avalikul kuulamisel vastasid saadikute küsimustele suuremate vaktsiinitootjate juhid.