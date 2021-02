"Oleme kokku leppinud, et teeme ettepaneku töötukassa nõukogule, et siiski kaaluda teatud kujul palgatoetust seal sektorites, kus on väga tugevalt pihta saadud nende piirangutega. Või saadakse pihta," rääkis Aab.

Ministri sõnul arvestatakse toetusmeetmete kujundamisel kogu ettenähtavat piirangute perioodi ehk nii sellest nädalast kehtivate piirangute kui ka neljapäevasel istungil otsustatud täiendavate piirangute mõju.

Samuti kaalutakse Aabi sõnul täiendavaid toetusi hariduse, huvihariduse ja kultuuri valdkondades. "Aga seal on väga palju detaile, see arutelu meil seisab tõsine ees," lisas minister.

"Kõigi nende piirangute puhul, mis me kehtestame, loomulikult me tahame vaadata, kuidas ära hoida laialdast töötuse kasvu," märkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik, lisades, et kuigi töötuse kasv on olnud algsetest prognoosidest aeglasem, on töötute arv jätkuvalt tõusustrendis.

"Kindlasti kõik uued piirangud tähendavad probleeme ettevõtetele, majandusele, ühiskonnale," nentis minister. Töötukassa nõukogu koguneb Kiige sõnul aruteluks reedel.

"Üldine põhimõte on see, et need sektorid, mis lähevad täiesti kinni nende piirangute tulemusena, peaksid saama meetme. See, mis on hästi töötanud, on tööturutoetus ja tööturutoetus, mis on seotud konkreetsete tingimustega," lisas peaminister Kaja Kallas.