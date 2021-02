Minister ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et Eesti on olnud suhteliselt avatud ühiskonnaga olukorras, kus viiruse levik on olnud kõrge. See omakorda tähendab, et on väga vähe vaja, et nakatumise tase tõuseks kriitilistesse numbritesse.

"Me oleme avanud vahepeal haridusvaldkonna, oleme teinud teatud leevendusi võrreldes seni kehtinud piirangutega, aga nüüd on näha, et tuleb hakata taas rangemat joont võtma," lisas ta.

Kiik ütles, et tema pooldab veel rangemaid piiranguid võrreldes neljapäeval otsustatuga.

"Kuna me näeme, et tõusunumber on olnud väga kiire ja just trend kui selline - 20-30 protsenti on nädalane juurdekasv - on siiski Eesti jaoks rekordiliselt kiire. Ja olukorras, kus meil on juba praegu haiglaravi vajavate inimeste arv 500 juures, meil ei ole erilist eksimisruumi piirangute kehtestamisel," rääkis minister.

"Aga kindlasti see, kas me saame viiruse pidama või mitte, sõltub ühest küljest reeglitest, mille valitsus kehtestas, teisest küljest väga palju kõigi meie igapäevastest valikutest. Ja ma usun, et valdav osa elanikkonnast võtab olukorda tõsiselt," lisas ta.

Neljapäevased valitsuse otsused vastavad Kiige sõnul enam-vähem teadusnõukoja soovitustele.

"Teatud valdkondades, näiteks kaubanduskeskuste puhul, tõesti oli teadusnõukoja ettepanek rangem - täielik sulgemine, väja arvatud elutähtsad teenused ja poed. Teatud sektorite puhul võime öelda, et tegime täpselt teadusnõukoja paketi, näiteks toitlustusasutuste puhul õhtuse lahtioleku kellaaegade lühendamine. Haridusvaldkonnas olid teatud erisused, siin kohati isegi rangemas suunas," selgitas Kiik.

"Ehk printsiibis, ma arvan, et teadusnõukoda on valitsuse otsustega rahul. Ma isiklikult olin antud juhul veel rangemat joont toetav kui teadusnõukoda. Sel lihtsalt põhjusel, et nakatumise niivõrd kiire tõus minu hinnangul tekitab olukorra, kus meil on parem ja mõistlikum teha praegu rohkem otsuseid kui hakata neid hiljem tagantjärele korrigeerima," rääkis minister.

Kiik lisas, et kuigi ta eelistab rangeid piiranguid, ei ole ta kunagi pooldanud näiteks komandanditundi, mis oli kasutusel Lätis.

Üks uus meede on see, et kaubanduskeskused keeravad kinni avaliku wifi. "Otse öeldes - hängimine kaubakeskuses tuleb ära lõpetada," ütles ta ja lisas, et ka niisama poodides ostlemas käia pole mõistlik, vaid praegu peaks olema kodus, tegema võimalusel kaugtööd ning tellida kaupu, mida võimalik, interneti kaudu.