Eestis on praegu registreeritud töötuna arvel 57 400 inimest. Alates aasta eest väljakuulutatud eriolukorrast on töötus iga kuu kasvanud ja on praegu kriisieelsest ajast 56 protsenti kõrgem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uued töötud olid viimati peamiselt hõivatud kaubanduse, klienditeeninduse, ehituse ning toitlustuse-majutuse valdkonnas. Kõige suurem on olnud kasv Harjumaal, kus neid on lisandunud üle 85 protsendi.

Kolmes valdkonnas on praegu väga raske tööd saada.

"Need on klienditeenindus, ka müügivaldkond ja loomulikult turismisektor. Need on sellised valdkonnad, kus on tõesti tööpakkumisi 30-40 protsenti vähem kui eelmisel aastal veebruarikuus. Tegemist on väga suurte valdkondadega, kus töötavad väga paljud inimesed Eestis," rääkis CV Keskuse pressiesindaja Henry Auväärt.

"Teenindus- ja müügivaldkonna töödel on konkurents ühe ametikoha nimel kahekordistunud. Nendele ametikohtadele on keskmiselt umbes 100 inimest ühele ametikohale," lisas ta.

Turimisektoriga seotud valdkondades võtab tööhõive taastumine kõige rohkem aega.

"Meie prognoosi järgi need töökohad, mis koroonakriisis kadusid, küll tekivad uuesti, aga see võtab aega, võib-olla üks kuni kaks aastat," tõdes Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Kuid töö leidmine on keeruline, sest tööandja eeldab kandideerijalt teatud oskusi.

"Kõige suurem probleem on see, et inimestel ei ole tegelikult üldse erialast ettevalmistust, registreeritud töötutest 43 protsendil ei ole üldse mingisugust erialast ettevalmistust," ütles Elmik.

Töötukassa küsitlusest selgus, et üle 60 protsendi vastanud inimestest on mõelnud mõne uue eriala omandamisele, kuid mitmel põhjusel on see jäänud ikkagi tegemata. Samas just kriisi ajal tasuks nii uue töö otsijatel kui ka töötutel kaaluda töötukassa pakutavaid tasemeõppekoolitusi, mida rahaliselt toetatakse.

"Tasemeõppetoetust saavad need töötavad inimesed ja töötud inimesed, kes on lõpetanud põhi- või keskkooli viis aastat tagasi ja näiteks ei ole tasemeõpesse läinud, neil ei ole erialast haridust. Ja siis on ka need inimesed, kellel on kutseharidus või kõrgharidus, aga nende õpingute lõpetamisest on 15 aastat möödas. Nendel on võimalik toetust taotleda," selgitas töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Karin Andre.

Töötuse kõrval on praegu ka 9000 vaba töökohta, neist kõige enam hariduses, tervishoius ja töötlevas tööstuses.