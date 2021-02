EKRE esimees Martin Helme leiab, et Eesti riik võiks ise turult vaktsiine osta ja vajadusel selle eest ka rohkem maksta. Rääkides uutest piirangutest tõi Helme välja, et kaubanduskeskused jäid lahti sellepärast, et Reformierakond ei soovinud kaupmeestele sulgemistega tekkivaid kahjusid hüvitada.

Ravimifirma AstraZeneca tarneraskuste tõttu ei saa Eesti sel nädalal üldse selle ettevõtte koroonavaktsiini. Helme ütles ERR-ile, et AstraZeneca ja Euroopa Liidu tülide põhjus on Euroopa Komisjonis ja paraku kannatavad sellest liikmesriigid.

"Ma olen olnud kriitiline sellest hetkest alates, kui hakkasime ostma ühishankes isikukaitsevahendeid. Tänase hetkeni, aasta hiljem ei ole need ühishanked mitte kuhugi jõudnud. Ma ütlesin kohe, et ega ravimitega ei lähe asi palju paremini. Aga nii otsustati tookord ja nüüd me selle portsu otsas oleme," ütles Helme.

Helme ei näe probleeme selles, kui Eesti riik ise otsustab minna turult vaktsiine otsima ja maksma selle eest ka rohkem.

"Meie kogused on Euroopa mastaabis naeruväärselt väikesed. Ja isegi kui see hind on natuke kallim, siis see hind, mida me maksame ühiskondlike sulgemiste ja inimeste haiglasse sattumise eest, on mõõtmatult palju kallim. Euroopa Liidu solidaarsuse jutt on ammu kildudeks kukkunud ja tuleb ka ise tegutseda."

Rääkides uutest piirangutest, mille valitsus neljapäeval põhimõtteliselt ära otsustas, ütles Helme, et need olid iseenesest vajalikud.

"Minu kindel soov on, et piirangud oleksid ajaliselt samuti piiratud. Üks asi, mis mulle meediast asju jälgides selgusetuks jäi oli see, kuidas kavatsetakse sulgemisi kompenseerida. Ma olen selle kohapealt kriitiline."

Ta lisas, et hea uudis oli siiski, et valitsus on lõpuks mingi plaani teinud ja kuidagi reageerinud.

"Minu meelest on mõistlik, et kontserdid, teatrid ja kinod pannakse kinni. See on üks valdkond, kus inimesed on tihedalt ruumis koos ja isegi, kui sa nad saalis ära hajutad, siis kohvikus, vetsus ja riietusruumis saadakse ikka tihedalt kokku. Aga see kõik peab olema ajutine, sest vaktsineerimine on tegelik lahendus."

Valitsuse otsuse taga mitte sulgeda kaubanduskeskusi, nägi Helme Reformierakonna soovi mitte kompenseerida sulgemisega kaupmeestele tekkivaid kahjusid.

"Kui riik paneb midagi kinni, siis valitsus peab selle kompenseerima. Miks ei tahetud kinni panna kaubanduskleskusi, siis selle taga oli kitsipunglik lähenemine valitsuses, mida Reformierakond on korduvalt väljendanud. Selline sendi saagimine. Kaubandus on üks suuri riskikohti, aga seda ei tahetud sulgeda rahalistel põhjustel."

Helme lisas, et kui inimesed kehtestatud piiranguid jälgivad ja vaktsineerimisega suudetakse heas tempos edasi minna, siis läheb nakatumiskõver alla ja kaubanduskeskusi võibolla polegi vaja sulgeda.

"Kõige suurem pingutus valitsusele peaks olemas vaktsineerimisprotsessi kiirendamine. Kui ma vaatan neid uudiseid, kus öeldakse, et positiivsete testide hulk on väga suur, siis seal on väga palju neid inimesi, kes on varasemalt põdenud ja kes ei ole enam nakkusohtlikud. Ja kuna meil on riskirühmade vaktsineerimisega jõutud suhteliselt kaugele juba, siis need suured nakatumisnumbrid ei peaks meid hirmutama. Peaksime vaatama muid asju - milline on haiglate koormus ja milline on ülejäänud ühiskondlik toimimine," sõnas EKRE esimees.