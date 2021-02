Kaubanduskeskustele on praegu kõige keerulisem töö leida piisavalt turvamehi, kes tagaks alates järgmisest nädalast maskikandmise nõude järgimise. See on keskuste jaoks nii kulukaim kui ka töömahukaim meede.

Esmaspäevast kehtib kaubanduskeskustes nõue kanda maski. Praegu kohtab neis ka maskita rahvast, aga uuest nädalast suunab turvapersonal maskita kliendi infoletti maski saama või jagavad turvatöötajad maske ise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ustele paigutatakse turvamehed, kes hakkavad inimesi juhendama maski kandmise vajalikkuses," rääkis Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm.

Ülemiste keskuses näiteks loendatakse keskuses viibivate klientide hulka. Keskuse võrgulehel on võimalik jälgida reaalajas, kui tihe tunglemine on.

"Need, kes soovivad vaadata, kui palju inimesi on, võivad minna meie veebilehele ja näha seal, kas on tema jaoks turvaline aeg tulla," ütles Nõmm.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et valitsus ei tee kaupmeestele lisapiiranguid, vaid kaupmehed peavad ise tagama, et keskuste täituvus jääks kehtestatud piiridesse.

"Kauplused peavad ise vaatama, et täituvuse või mahutavuse number, mille nad ise on välja käinud, saaks ka täidetud," sõnas minister.

Maskikandmise nõue ja kontroll on kaubanduskeskuste töökorraldajate sõnul meetmetest kõige töömahukamad ja kulukamad.

"Kõige kallim ja keerukam, kuna see eeldab täiendavate turvatöötajate palkamist, arvestades seda, kui palju meil on erinevaid sissepääse keskuses. See arv on päris suur," rääkis Rocca al Mare kaubanduskeskuste juht Kristjan Maaroos.

"Otsest õigust ju kedagi näiteks trahvida turvamehel ammugi ei ole ja isegi politseil. Eks me nüüd hakkame mõtlema, kuidas seda veel paremini teha," ütles Tiia Nõmm.

Karta on, et piirangutel on negatiivne majanduslik mõju kaubanduskeskuste ettevõtetele, ent veel hullem oleks keskuste sulgemine.

"Me kardame, et kui nüüd toimuks uus sulgemine, siis neid, kes oma ärisid enam avada ei saaks, oleks oluliselt rohkem kui eelmise aasta kevadel," tõdes Maaroos.