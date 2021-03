Barcelonas jätkuvad potestid terrorismi kiitmise süüdistusega vangi mõistetud räppari pärast. Kataloonia võimud on mures, et olukord võib kontrolli alt väljuda.

Räppar Pablo Hasel peeti Hispaania võimude poolt kinni veebruari keskel. Muusik mõisteti süüdi terrorismi kiitmise pärast ja Hispaania kuningakoja solvamise eest.

Hasel võrdles Hispaania endist kuningat Juan Carlost maffiabossiga, teatas The Times.

Kataloonia valitsus kohtub esmaspäeval Barcelona linnapea Ada Colau'ga. Plaanis on arutada laupäevast vahejuhtumit, kus märatsejad panid põlema politseikaubiku ja ühe korrakaitsja elu sattus selle käigus tõsiselt ohtu.

"Kui neil oleks õnnestunud sõiduk õhku lasta, räägiksime surnud inimesest. Kaubik kaeti tuleohtliku vedelikuga ja pandi seejärel põlema. See on ohjeldamatu ja enneolematu vägivald," ütles Kataloonia siseminister Miquel Samper.

"Inimestel on õigus protestida, kuid aset leidnud vägivalda ei saa saa õigustada. See on vastuvõetamatu ja ebamoraalne," teatas Colau.

Hispaania politsei allikate andmetel arreteeriti eelmisel laupäeval Barcelonas 14 inimest. Protestide algusest on kokku kinni peetud 137 inimest.

Laupäevasel meeleavaldusel osales umbes neli tuhat inimest. Rahumeelne protest muutus kiiresti vägivaldseks. Toimus laialdast rüüstamist, kus lõhuti mitmete ettevõtete poode ja kontoreid.

Sel nädalal on Barcelonas oodata veel kogunemisi ja Hispaania lõunaosas Granadas peaks toimuma solidaarsusprotest.

"Mis peab juhtuma, et keegi seda tõsiselt võtaks? Need, kes linna hävitavad ja politseid ründavad, peaksid saama süüdistused," ütles Barcelona kaupmeeste ühenduse president Fermin Villar.