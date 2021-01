Laupäeval kehtima hakanud komandanditunni vastu protestinud inimesed ründasid politseinikke ning süütasid autosid ja jalgrattaid põlema, vahendas BBC.

Eindhoveni linnas loopisid protestijad märulipolitseinikke ilutulestike ja golfipallidega, rüüstasid supermarketeid ning peksid kaupluste aknaid puruks. Protestijad ehitasid põlevatest jalgratastest barrikaade. Politsei kasutas rahva vastu lõpuks pisargaasi.

Enschede linnas loopisid protestijad haigla akendesse kive.

Urki linnas süütasid protestijad laupäeva õhtul põlema koroonatestimise keskuse.

Amsterdamis ning veel mõnes pisemas linnas ja asulas olid väiksema ulatusega protestid.

Kokku on politsei kinni pidanud üle 200 inimese.

"Siin ei ole midagi tegemist protestimisega, see on kriminaalne vägivald ja me kohtleme seda ka nii," ütles peaminister Rutte esmaspäeval ajakirjanikele.

"Tulekahju Urki testimiskeskuses ületab igasugused piirid," sõnas terviseminister Hugo de Jonge.

Hollandi valitsus viis äsja sisse rangeimad meetmed, mis koroonapandeemia algusest alates on kehtinud. Muu hulgas on liikumine keelatud õhtul alates kella 21 kuni hommikul kella 4.30. Tegemist on esimese komandanditunniga Hollandis pärast Teist maailmasõda. Kõik, kes piirangut rikuvad, riskivad 95-eurose trahviga.

Riigi baarid ja restoranid on suletud juba alates oktoobrist, koolid ning mitte-hädavajalikud kauplused pandi kinni detsembris.

Keelatud on ka lennud Suurbritanniast, Lõuna-Aafrika Vabariigist ning Lõuna-Ameerikast, kuna kardetakse koroonaviiruse uue tüve toomist neist riikidest Hollandisse.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Hollandis registreeritud 962 000 koroonaviiruse juhtumit ning 13 646 sellega seotud surmajuhtumit.