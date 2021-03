Iisraelis elav eestlane Irina Miller ütles, et alguses kahtlesid koroonavaktsiinis enim ortodoksid ning araabia külade elanikud, aga nüüd on olukord muutunud ning üha enam inimesi on lasknud end vaktsineerida.

Miller rääkis "Ringvaates", et nagu igal pool, oli ka Iisraelis neid, kes alguses vaktsineerimises kahtlesid ning teevad seda siiani.

"Arvan, et enamus inimestest esimese vaktsiiniga läksid kohe kaasa ja üritasid operatsioonist osa saada, sest vaktsineerimine oli väga mugavalt korraldatud. Arvan, et kahes grupis olid kahtlejad, nende seas ortodoksid ja araabia külades elavad inimesed, nemad kahtlustasid rohkem. Aga arvan, et praegu on olukord väga muutunud, sest üha rohkem inimesi on selle asjaga toime tulnud," rääkis Miller.

Tema pere valis vaktsineerimise tee, sest see annab rohelise passi, mille abil saab hakata käima näiteks muuseumites ja erinevatel üritustel.

"Rohelise passi annab välja terviseministeerium. Tänu sellele passile võib ilmselt vabamalt reisida, varsti avatakse ilmselt teatrid. Iisraelis kõik kultuurielu seisab eelmise aasta veebruarist ja seetõttu hakatakse avama neid kohti. Samuti koolid, ülikoolid. Kui kaks süsti oled kätte saanud, siis see annaks võimaluse, et võid neisse kohtadesse minna. See ei tähenda, et ei pea maski kandma," selgitas Miller.

Tema hinnangul on Iisrael koroonavastase võitluse edulugu. "Sest arvan, et siinne rahvas on üldse ühest küljest spontaanne, teisest küljest distsiplineeritud. Kui võtta pandeemiat kui rahvusvahelist sõjaolukorda, siis rahulik mõistus ütleb, et tuleb kõik sulle välja antud võimalused olla terve ja hoida oma sõpru ja peret tervena kahe käega vastu võtta," ütles ta.