Valge Maja on mures koroonaviiruse uute tüvede pärast, kuigi vaktsineerimine on kasvanud ja nakatunute arv vähenenud. Samal ajal vaieldakse senatis kahe triljoni dollari suuruse abipaketi üle, mis läheb hääletusele tõenäoliselt nädala keskel.

USA-s on koroonaviirusesse nakatunute arv viimased kuus nädalat vähenenud. Jaanuari keskel nakatus päevas pea 250 000, nüüd umbes 65 000 inimest. Vaatamata sellele rõhutavad riigi terviseametnikud, et ameeriklased peaksid ka edaspidi piiranguid järgima.

"Eesmärk ei ole reisimist ja muud sellist taastada, ainuüksi sellepärast, et suurendame vaktsineerimist. Selle valitsuse esimese saja ametipäeva eesmärk on alati olnud jõuda olukorda, kus pandeemia on meie jaoks lõppenud," teatas USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse juht Rochelle Walensky.

Nädalavahetusel kinnitas Toidu- ja Ravimiamet ettevõtte Johnson & Johnson vaktsiini, kuid Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liikme Jeffrey Zientsi sõnul on palju tööd vaja veel ära teha.

"Me suurendame jätkuvalt vaktsiinide tarnimist, vaktsineerijate ja vaktsineerimiskohtade arvu," kinnitas Zients.

Senatis kestavad vaidlused

Samal ajal vaieldakse senatis president Joe Bideni kahe triljoni dollari suuruse koroonaviiruse abipaketi üle.

"Ma eeldan tulist debatti ja hiliseid õhtuid, kuid ameeriklased on meid saatnud siia tööd tegema, mis aitaks riigil taastuda sellest enneolematust katsumusest," ütles USA senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Vabariiklased aga ei kavatse abipaketti toetada, sest see on nende hinnangul liiga kallis.

"Demokraadid on otsustanud minna täielikult erakondlikku teed pidi. Isegi kõige kuulsamad liberaalsed majanduseksperdid ja väljaanded ütlevad, et nende pealiskaudne plaan ei vasta perekondade tegelikele vajadustele," teatas USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

Senat hääletab abipaketi üle tõenäoliselt selle nädala keskel.