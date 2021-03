Riik saab siis otsustada, kas kompenseerida inimestele nende ostu täielikult, osaliselt või sootuks mitte.

Praegu saab inimene end vaktsineerida üksnes kas perearsti juures või haiglas, juhul kui ta on kantud eelisvaktsineeritavate nimekirja. Apteegist ise vaktsiini retseptiravimina välja osta ei saa, nii nagu gripivaktsiini või puukentsefaliidi vaktsiini puhul.

Ükski seadus koroonavaktsiinide müüki apteegis iseenesest ei takista, aga põhjuseks on EL-i ühishankes esitatud riiklikud tellimused, mis ületavad tootmismahte.

"Tootjad hetkel vaktsiini üldse erakätesse ei müü, nad müüvad praegu ainult riiklike kokkulepete alusel, sest neil ei jätku vaktsiini piisavalt. Aga see võib muutuda, sest veel kolm vaktsiinitootjat on lähiajal turule tulemas. Kui pakkumine hakkab ületama nõudlust, siis on ka nende vaktsiinidega sama olukord, kui teiste retseptiravimitega," kommenteeris ravimite hulgimüügifirma Magnum strateegilise kommunikatsiooni juht Martin Aadamsoo ERR-ile.

Ka siis on variandid saada vaktsiini nii tasuta kui tasu eest, sõltuvalt juba riigi valikutest.

"Kui riik ütleb, et koroonavaktsiin on vaktsineerimiskavas sees, siis riik maksab selle sajaprotsendiliselt kinni. Kui see on aga nagu gripivaktsiin, siis maksab selle eest ostja. Kui tootja tahab, et nende loodud vaktsiin läheks soodusravimite nimekirja, peab tegema riigile taotluse, sel juhul riik kompenseerib selle maksumust teatud ulatuses ja ülejäänu eest maksab ostja," ütles Aadamsoo.

Seni pole ükski kroonavaktsiini tootja veel sellist taotlust riigile esitanud, sest nõudlus ületab jätkuvalt tootmist. Küll on aga tõenäoline, et see juhtub siis, kui kaalukausid pöörduvad.

"Praegu seda lihtsalt ei müüda mitte kellelegi teisele peale riikide. Aga iga tootja on huvitatud võimalikult palju oma vaktsiini müüma, see on nagu iga teinegi retseptiravim," lisas Aadamsoo.

Ka praegu puutub Magnum koroonavaktsiiniga siiski kokku.

Nimelt veab Magnum terviseameti lattu jõudvad vaktsiinid, mille riik on tellinud, haiglatele ja perearstidele laiali, kellele seda lubatud määras eraldatakse.

Ka Benu apteekide frantsiisijuht Rainer Kaseväli kinnitas huvi koroonavaktsiini müügiks retseptiravimina.

"Juba praegu küsitakse COVID-i vaktsiini palju ja ollakse nõus ka ise vaktsiini ostma, et saaks kiiremini kui tasuta riiklikult korraldatava vaktsineerimiskava järgi. Patsientide soovidest ja vajadustest tulenevalt on seega apteegid loomulikult huvitatud nii vaktsiinide müügist kui ka vaktsineerimisprotsessile kaasaaitamisest," ütles Kaseväli ERR-ile.