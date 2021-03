Teisipäeva keskpäeva paiku oli näiteks bussis number 36 suhteliselt vähe rahvast ja kõik maskides. Mupo patrullid kontrollisid maskide kandmist ainult kesklinnas, Vabaduse väljaku läheduses. Neile, kellel maske ei olnud, jagati neid tasuta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei ole siin väga pikalt olnud, aga võib öelda, et umbes kaheksa maski oleme juba ära jaganud. Üldiselt pilt on hea, vähe on neid, kellel maske ei ole," rääkis Mupo peaspetsialist Kersti Matkur.

Mupo pakutud maskidest keegi ei loobunud.

"Pole olnud sellist asja. Kõik on korras, kõik tahavad. Ikka võtavad vastu pikapeale, suure palumise peale," ütles Mupo inspektor Olev Reilson.

Mupo maskita inimesi bussist välja tõsta ei saa.

"Seda saab eraettevõtja teha kas kaubanduskeskuses või kaupluses, et siia ilma maskita sisse ei saa, me teid ei teeninda. Aga sellise avaliku teenuse puhul peab olema riiklik regulatsioon," selgitas Mupo juhataja Aivar Toompere.

"Me ei saa mitte kedagi ähvardada mitte millegagi. See tegelikult on ikkagi

inimese enda mõtlemises kinni, et hoida iseennast ja teisi enda ümber," ütles Matkur.

Pooleteise tunni jooksul nägi "Aktuaalse kaamera" reporter kolmes bussis vaid kaht inimest, kes maski ei kandnud.

Viktoria ei usu, et koroonaviirus väga ohtlik on. Ta ütles, et tema ei saa maskis hingata. "Ma ei suuda maskis hingata. Üldse ei saa. Ma proovisin - ikka ei suuda. Ei nii kangast õmmeldut, ega ka ühekordset. Mul hakkab halb," rääkis ta.

"Meie riigi seadusandluse järgi juhul, kui tervisliku seisu tõttu maski kandmine on ohtlik tervisele, siis ei pea seda kandma. Ja minu puhul ongi selline olukord. Ja sellega on kõik seletatud," sõnas Dmitri.

Veel üks maskita sõitja pani maski kohe ette, kui nägi kaamerat.