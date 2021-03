Uued piirangud: kauplused ja söögikohad lähevad nädalavahetuseks kinni

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul mõjutavad uued piirangud kõige rohkem kaubandussektorit, veidi ka toitlustussektorit.

Piirangud hakkavad kehtima laupäevast, 6. märtsist. Uued piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini.

"Põhimõte on see, et nädalavahetusel olukord dikteerib, et peame kontaktid viima miinimumini. Nädalavahetusel mitte ainult kaubanduskeskused, vaid kõik poed, välja arvatud võib-olla drive in kuskil ehitus- või aianduspoodides, on keelatud ja tavapäevadel on kõik poed tavaaegadel lahti," ütles Aab "Aktuaalsele kaamerale".

Aabi sõnul kaaluti ka kellaajalisi piiranguid, kuid see soodustaks masse piiratud tingimustes kokku tulema.

"Lihtsalt need numbrid on nii kiiresti tõusnud, et me peame täiendavaid piiranguid tegema. Me käitusime praktiliselt nii nagu teadusnõukoda soovitas, kuigi oleme kaubandusele jätnud võimaluse päevasel ajal tööpäeval ja toitlustusele niisamuti. Aga ka täituvuse piirang on päris karm, 25 protsenti, kaubandusettevõtjad ise pakkusid selle välja," sõnas Aab.

Toidukauplused ja apteegid ning ka eelmiste piirangute ajal avatud olnud prillipoed ja loomapoed töötavad riigihalduse ministri sõnul tavapärases rütmis edasi. Ülejäänud kauplused ja ka toitlustusasutused lähevad nädalavahetustel kinni.

"Kauplused, mis on lahti nendel aegadel, peavad karmimaid reegleid järgima," Aab. Lisaks 25-protsendilisele täituvusnõudele kehtib kauplustes ka maskinõue.

Välimüügi aladele, näiteks turgudele, hakkab kehtima klientide hajutatuse nõue.

Aabi sõnul on oluline nädalavahetustel täielikult kontakte vältida. "Katsume selle kuu vastu pidada ja väga loodame, et need piirangud aitavad selle numbri vähemalt stabiliseerida ja ka allapoole tuua. Olukord on väga tõsine, viimase nädalaga on numbrid palju kasvanud ja põhja piirkond, Tallinn on see, kus kriitiline piir hakkab lähenema. Küsimus pole voodikohtades, neid võib tekitada veelgi juurde, aga selle voodikoha juurde pole enam panna personali, kui meil nii palju on covid-haigeid haiglas," sõnas ta.